Электронные гаджеты излучают сильнее сотовых станций

На волне сообщений о сносе и поджогах вышек сотовой связи Роскомнадзор напоминает, что электромагнитное излучение от вышек не вредит здоровью людей и вообще незаметно для органов чувств:

- Установка и эксплуатация станций сотовых операторов, так же, как и уровень допустимого электромагнитного излучения, строго регулируются законодательством и контролируются уполномоченными органами, - рассказали в ведомстве. - Государственные стандарты в России полностью исключают опасное для здоровья воздействие электромагнитных волн на организм человека. Если же опасения остаются, не стоит действовать радикально — всегда можно обратиться в контролирующие органы с просьбой провести проверку.

Новую вспышку радиофобии специалисты связывают с тем, что с каждым годом в стране появляется все больше и больше станций связи. Некоторые из них установлены рядом с жилыми домами или даже на крышах. Но беспокоиться на этот счет не нужно, уверяют в Роскомнадзоре – антенны вышек направлены так, чтобы основной поток излучения проходил выше жилых домов.

- Ночью загрузка станций вообще практически нулевая, поэтому их можно отнести к самым безопасным средствам связи, - добавляют в ведомстве. - Если уж и рассматривать воздействие какой-либо техники на человеческий организм, то электромагнитное излучение от базовых станций будет меньше, чем от гаджетов. Поэтому, чтобы полностью обезопасить себя от электромагнитного излучения, подходите к их использованию разумно и соблюдайте меру.

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