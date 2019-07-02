Нынешних школьников приходится учить пользоваться электронной почтой

Есть такое вполне аргументированное мнение: лет через пять образовательные сервисы, которые бурно развиваются в Интернете, поставят к стенке современную школу. Ну действительно: зачем ходить на занятия, собираться в классе, бегать на перемены, когда любой урок можно уже сегодня посмотреть в Сети, домашнее задание сделать на электронной платформе и с учителем пообщаться в чате?

Так это или нет? И вообще, какое образование нас ждет? Вполне логично было поговорить об этих настораживающих прогнозах с одним из людей, определяющих в России развитие обучения в онлайн, руководителем образовательных сервисов Яндекса Ильей Залесским.

Ответы от него, человека, погруженного в цифровой мир, нам показались неожиданно парадоксальными.

Внедрение цифровых технологий

- Я считаю, что цифровые продукты в школу нужно вводить осторожно. Сегодня государство не регулирует процесс внедрения технологий в школы, так как пока не понятно, как делать это правильно. Использование электронных ресурсов остается на усмотрение учителя. Он ничем не ограничен в своем творчестве, кроме образовательной программы и стандартов. И вот здесь могут быть перегибы и ошибки.

Страх перед цифровыми технологиями

- Как по мне, школа должна лавировать между поколениями. Для этого нужно, чтобы изменения в ней не происходили слишком быстро. Несмотря на внедряемые новейшие технологии, школьная система должна оставаться знакомой родителям. В противном случае у них возникает большой страх. Они думают: «А уверена ли администрация в правильности своих действий, а вот в наше время учили лучше…?». Родители начинают терять доверие к школе. И это может превратиться в проблему, как для общества, так и для государства.

Сегодня родитель хочет, чтобы его ребенку было интересно и хорошо в школе. Раньше такого не было. Мне, как отцу, важно, чтобы ребенок приходил домой и рассказывал о школе с улыбкой.

Одинаковый объем интернет-трафика в школе и дома

- Уже с трех лет дети становятся активными пользователями различных девайсов и интернета. Я не знаю, что будет дальше, но на сегодня объем интернет-трафика ребенка дома и в школе никак не отличается. Вообще никак! То есть ребенок в школе зависает в телефоне ровно столько же, сколько и дома в свободное от учебы время. Можно ли запретить девайсы в школах по всей стране из-за этого? На мой взгляд, для этого надо иметь более веские аргументы. Думаю, каждая страна находит индивидуальное решение этой проблемы.

В пример можно привести Францию. Сейчас в этой стране запрещено в начальной школе использовать смартфоны, так как они портят детям зрение и отвлекают от занятий. Но при этом в учебных заведениях предусмотрены стационарные телефоны. При необходимости ребенок может позвонить. Более того, компьютеры и планшеты используются на уроках в рамках образовательного процесса. То, что смартфоны во Франции запретили, не значит, что лет через пять их не вернут.

Цифровая безграмотность: дети без e-mail

- Компьютерная грамотность у детей развита недостаточно. Да, они умеют играть, у них есть аккаунты в соцсетях. Но младшеклассники, например, не знают, как пользоваться офисными приложениями. Они не могут сделать грамотную презентацию, и у них, скорее всего, нет e-mail. Вероятно, дети и не задумывались о том, что электронная почта им когда-либо пригодится. Тем не менее, есть много организаций, которым не написать в Телеграме — у них есть только e-mail. Поэтому школьники должны научиться применять компьютер не только для развлечения, но и как рабочий инструмент. На мой взгляд, обучать этому необходимо именно в школах.

В чем преимущества электронных учебников?

- Новый контент очень медленно входит в систему образования. Написать бумажный учебник, договориться с экспертами, внедрить его, донести до учителей или обучить их новым инструментам — это цикл, который занимает много десятилетий. Цифровые продукты могут сократить процесс.

На мой взгляд, цифровой учебник должен работать по следующему алгоритму: сначала нужно выяснить, каких навыков не хватает ребенку, потом дать ему рекомендации, как освоить тему. Но в образовательной системе наоборот. Вначале школьнику рассказывают материал, а потом проверяют, как он его понял. То, что мы называем учебником, в государственной среде классифицируют, скорее, как задачник. Сейчас в электронных учебниках не должно быть материала, выходящего за рамки бумажной версии, поэтому в них нельзя встроить интерактив.

Обучение по электронному учебнику в одной из гимназий Екатеринбурга.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Влияют ли ошибки на успеваемость?

- Я не очень верю, что успеваемость — нечто объективное. И цифровые технологии не способны это изменить. Все равно учитель будет выставлять оценку, исходя из своего понимания, каким должен быть хороший или плохой ученик. Но если мы говорим про образовательные результаты, то на них цифровые продукты влияют. Они дают ребенку право на ошибку.

Например, первоклассник не всегда готов к решению математических задач. Но учитель дает ему их. Ведь у него есть 30 детей, которые каждую неделю должны осваивать некую тему. В итоге ребенок не справляется с этими задачами и начинает чувствовать себя “не математиком”. Условно, к третьему классу школьник уверен, что он гуманитарий. Означает ли это, что такой ребенок не может выучить математику? Скорее всего, нет. Но у него в голове сформировался такой стереотип.

В цифровом формате, когда школьник не готов сделать задание с первого раза, мы можем подсказать, дать другую задачу. Тогда ребенок вместо ощущения: «Я ничего не могу и не понимаю», — чувствует, что хоть и не лучше всех знает математику, но способен справиться с ней. Это тот случай, где цифровые технологии способны повлиять на образовательный результат и самооценку ребенка.

Под гнетом оценок

- Оценивание не самоцель, а инструмент мотивации детей. Его с радостью отменят, если все школьники будут заинтересованы в учебе. Ведь оценивание держит в постоянном страхе как учеников, так и родителей. А педагогам нужно все время объяснять школьникам и их семьям, почему ребенок получил ту или иную отметку. Оценивание вызывает стресс и у директора, потому что он должен следить за успеваемостью. Когда учитель ставит 4 — это его недоработка, или у него высокие требования?

Существуют эксперименты, когда успеваемость вообще отменяли; привязывали к тестам, к обезличенным оценкам. Но нужно понимать, что в школах, где обходятся без отметок, учатся отобранные дети и преподают высококвалифицированные учителя. Если эту практику попытаются распространить на все учебные заведения, то она не будет работать.

Система оценивания неудобна всем. Но пока не найдется другой инструмент мотивации, ее не отменят.

Руководитель образовательных проектов компании Яндекс Илья Залесский. Фото Youtube/Татьяна Лазарева

Обойдется ли школа без учителя?

- Школа, помимо всего прочего, — это такой сейф, куда ты утром привел чистого здорового ребенка, а вечером забрал еще и обученного. Благодаря этому родители могут спокойно работать и заниматься своими делами. Следовательно, учитель следит за порядком, социализирует детей, помогает им строить межличностные связи и так далее. Все эти функции сохранятся и в дальнейшем, несмотря на появление цифровых технологий в школах.

Кроме того, мы верим и видим, что учитель все равно существенно повышает результаты ребенка. В классе он нужен для того, чтобы помочь ученикам найти и разобрать ошибки, пойти дальше, иногда просто положенная на детское плечо рука учителя сильно мотивирует ребенка.

Ошибочно считают, что раньше учитель был транслятором знаний, а теперь он стал модератором. Педагог, на самом деле, уже давно не является транслятором: есть учебник и там все написано. Часто учителя просят детей его читать, потому что им важно, чтобы школьники получали другую точку зрения. А, наверное, иногда им просто лень.

Мотивированные учителя часто просят детей самостоятельно разобрать какую-то тему, сделать доклад. Школьники давно умеют читать Википедию, искать все в интернете и смотреть Youtube - эта платформа стала огромным образовательным ресурсом. В России также есть Интернет.Урок — популярный сайт, который дети регулярно посещают.

Учитель находится где-то в промежуточной роли. И она еще будет смещаться в сторону межличностного взаимодействия: учитель, в первую очередь, будет организовывать групповые активности, давать интересные упражнения и способствовать дискуссиям.

Конфликт между учителями

- Сегодня средний возраст учителей в России - за 50 лет. Такая ситуация сложилась потому, что те люди, которые должны были прийти в школу в 90-е, не сделали этого. В итоге в учебных заведениях практически нет опытных 30-40 летних педагогов. Школьные учителя либо только выпустились из вузов, либо, наоборот, уже завершают карьеру.

Как следствие, в школе регулярно происходят конфликты между учителями со стажем и молодыми педагогами, которые недавно закончили вузы. Им тяжело найти общий язык, потому что у них разные взгляды, в том числе на вопросы о качественном образовании. По этой причине возникают трудности при внедрении цифровых технологий.

Средний возраст учителей в регионах более высокий. Многие из них работают в сельских школах и тоже хотят учиться. Их дети также сидят в интернете, и педагоги не знают, как отвлечь школьников от телефона и обратить на себя внимание во время уроков. Таким учителям тоже нужна помощь, и мы стараемся ее оказать.

Технологии как инструмент коммуникации

- Школа — общественный институт, который находится на стыке поколений, и она должна быть всегда посередине. Именно цифровые технологии способны ликвидировать разрыв между учителями и детьми.

Современные школьники родились с девайсами: у них потоковое мышление, рассеянное внимание — они digital natives (цифровая среда для них естественная среда обитания). Такие особенности необходимо учитывать. Для этого учителям нужен инструмент, который ребенку привычен и интересен, а им понятен. И это технологии. Эффективнее всего вовлекать учителей через позитивный для них опыт.

Как научить правильно читать?

- Я считаю, что в школах должны развивать навыки, с которыми у учеников возникают проблемы, например, функциональное чтение. Подразумевается, что ребенок может прочитать текст, понять его и выполнить задания. В соответствии с международными исследованиями, этот навык очень важен, и Россия сильно отстает в его проработке.

Для развития этого навыка необходимы специальные упражнения, не только работа с учебником. Яндекс, например, разработал учебные квесты, задания для работы в парах. Их выполняют как дома, так и в классе. Такие задания обычно выходят за рамки одной предметной области.

«Идеальная» школа

- Я не верю в существование идеальной школы. Я верю в вариативность. Условно говоря, возможно ли заставить родителя, который искренне верит в правильность административно-командной системы, отвести своего ребенка в школу Монтессори вместо Суворовского училища? Наверное, да. Но у родителей это вызовет дискомфорт. В конце концов они поймут, что хотят забрать ребенка. Это — большой общественный сдвиг в представлениях о хорошей школе.

Но даже в «идеальной» школе может возникнуть конфликт между успеваемостью, знаниями, тягой к учебе и мотивацией. Многие дети хоть и заканчивают школу с отличием, но не способны социально взаимодействовать. Когда мы говорим про безупречную школу, мы должны понять для себя — а устраивает ли нас такой результат? Что делать, если есть суперумные дети, которые совершенно социально не адаптированы? Что такое правильный образовательный результат — вопрос консенсуса между обществом и государством.

Справка «КП»

Образовательные проекты Яндекс реализует уже 12 лет по всей России. Инвестиции составили более 1 миллиарда рублей за последние 3 года. Сегодня образовательными сервисами Яндекса пользуются более 850 000 человек.