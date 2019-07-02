2019-07-02T17:52:38+03:00
Звезды

«Большое горе»: муж Нетребко и другие знаменитости поддержали убитого горем Баскова

Певец не будет афишировать дату похорон своего отца
Дарья ПАВЛОВА
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Певец Николай Басков с мамой и папой.Певец Николай Басков с мамой и папой.Фото: Личный архив
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Страшное горе произошло в семье певца Николая Баскова. В минувшее воскресение артист потерял любимого отца, 67-летнего полковника запаса Виктора Владимировича. Папа артиста умер после многолетней болезни. Тяжело переживая большую утрату, Николай, как уже писала «КП», почтил память отца в своем микроблоге Instagram, опубликовав трогательное видео со своими родителями.

— Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты. Царствие небесное тебе, мой горячо любимый Папа. Наша с мамой любовь к тебе бессмертна, — признался певец.

Фото Николая Баскова с отцом из личного архива.

Фото Николая Баскова с отцом из личного архива.

Муж певицы Анны Нетребко, заслуженный артист Азербайджана, оперный певец Юсиф Эйвазов выразил свои соболезнования коллеге:

— Какой ужас! Прими наши самые искренние соболезнования! — сказал Коле Юсиф.

Певца поддержали его звездные друзья и коллеги.

— Соболезную искренне, Николай... Держитесь, дорогие! — написал Баскову Дима Билан.

— Колечка! Родной! Не могу представить! Соболезную... Это самая счастливая семья из всех, кто долго прожил вместе, — высказалась Лолита, напомнив, что родители Николая Баскова 45 лет прожили в браке.

— Большое горе... Мои глубокие соболезнования... Царствие небесное твоему папе, — успокаивал Колю маэстро Игорь Николаев.

Также сострадание выразили и другие звезды российской страды, среди них Полина Гагарина, Катя Лель, Анна Семенович, Александр Ревва, Денис Клявер и многие другие.

Напомним: папа Николая Баскова, окончив академию имени Фрунзе, проходил службу на различных командных должностях. Виктор Владимирович прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизии. В 38 лет он окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ и служил в центральном аппарате Министерства обороны РФ.

По словам пресс-службы артиста, Николай Басков не будет афишировать дату похорон своего отца и место его захоронения.

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Басков обратился к умершему отцу
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ИСТОЧНИК KP.RU

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