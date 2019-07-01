«Наша любовь к тебе бессмертна»: Басков обратился к умершему отцу

Полковник запаса Виктор Владимирович Басков ушел из жизни в минувшее воскресенье.

Отцу Николая Баскова было всего 67 лет. У него была тяжелая болезнь, но все верили, что Виктор Владимирович победит ее.

Увы, случилось иначе. О смерти папы Николай узнал перед выступлением в Минске. Первым самолетом он вылетел в Москву и сейчас занимается организацией церемонии прощания.

- Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... -написал в своем Инстаграме Николай Басков. - Царствие небесное тебе, мой горячо любимый папа.

В память об отце певец разместил у себя в соцсетях фрагмент из своего сольного концерта, где он поет родителям свой хит «Вишневая любовь».

nikolaibaskov Басков обратился к умершему отцу

- И я знаю, что это твоя самая любимая песня из моего репертуара, - обратился к умершему отцу артист. - Наша с мамой любовь к тебе бессмертна.

Друзья Николая Баскова приносят ему соболезнования в соцсетях.

По словам близких певца, Николаю сейчас очень тяжело, но он держится ради мамы.

Родители Баскова были крепкой семьей. Они прожили в браке 45 лет.

"КП" соболезнует артисту и его близким.