2019-07-01T18:54:19+03:00
Звезды

«Наша любовь к тебе бессмертна»: Басков обратился к умершему отцу

Артист тяжело переживает смерть близкого человека
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Николай Басков потерял отца Фото: архив Николая Баскова и Любови ШеметовойНиколай Басков потерял отца Фото: архив Николая Баскова и Любови Шеметовой
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Полковник запаса Виктор Владимирович Басков ушел из жизни в минувшее воскресенье.

Отцу Николая Баскова было всего 67 лет. У него была тяжелая болезнь, но все верили, что Виктор Владимирович победит ее.

Увы, случилось иначе. О смерти папы Николай узнал перед выступлением в Минске. Первым самолетом он вылетел в Москву и сейчас занимается организацией церемонии прощания.

- Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... -написал в своем Инстаграме Николай Басков. - Царствие небесное тебе, мой горячо любимый папа.

В память об отце певец разместил у себя в соцсетях фрагмент из своего сольного концерта, где он поет родителям свой хит «Вишневая любовь».

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Басков обратился к умершему отцу
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- И я знаю, что это твоя самая любимая песня из моего репертуара, - обратился к умершему отцу артист. - Наша с мамой любовь к тебе бессмертна.

Друзья Николая Баскова приносят ему соболезнования в соцсетях.

По словам близких певца, Николаю сейчас очень тяжело, но он держится ради мамы.

Родители Баскова были крепкой семьей. Они прожили в браке 45 лет.

"КП" соболезнует артисту и его близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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