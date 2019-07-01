2019-07-01T17:22:20+03:00
Звезды

У Николая Баскова умер отец

Виктор Владимирович ушел из жизни в минувшие выходные
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Певец Николай Басков с родителями.Певец Николай Басков с родителями.Фото: Личный архив
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О том, что Виктора Владимировича Баскова не стало "КП" подтвердила пресс-служба его сына певца Николая Баскова.

Николай Басков с мамой и папой. Фото из личного архива

Николай Басков с мамой и папой. Фото из личного архива

- Виктор Владимирович умер в воскресенье после продолжительной болезни, -сказали "Комсомолке" в пресс-службе Николая Баскова.

Артист, узнав о трагедии, вылетел первым самолетом в Москву из Минска, где выступал на торжественной церемонии закрытия вторых европейских игр. На ближайшие дни все выступления певец отменил. Отцу Николая Баскова было всего 67 лет.

Напомним: певец вырос в семье военного.

- Родители никогда не думали, что я буду петь. Отец вообще не считал это профессией, - вспоминал в своих интервью Николай Басков.

Три поколения семьи Басковых посвятили себя армии. И только Коля решил стать артистом, в чем его поддержала мама, потом и отец.

Виктора Владимировича как раз позвали служить в Одессу, обещали генеральское звание. Но отец Коли все-таки остался ради будущей карьеры сына в Москве, пожертвовав генеральскими погонами ради будущего единственного сына. И как показало время, поступил верно. "КП" приносит соболезнования семье артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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