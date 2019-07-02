Трамп выставит в Вашингтоне танки

Дональд Трамп давно мечтал провести в американской столице праздничный парад с участием танков - Москва демонстрирует военную технику 9 мая, Париж - 14 июля, в День взятия Бастилии, а Вашингтон обходится без этого. Последний раз торжество было аж в 1991 году по случаю победы в войне в Персидском заливе.

Но не в этот раз. 4 июля, в День независимости США, президент обещает показать миру танки «Абрамс» и «Шерман».

- У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Такого еще не было, оно будет особенное, - проанонсировал он журналистам. - У нас будут самолеты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолеты тоже. И у нас будут выставлены танки на улице. Дорогам обычно не нравится, когда на них тяжелые танки. Придется поставить их в определенных местах.

При этом назвал их «новейшими». Однако знающие люди ему быстро напомнили, что тот же «Шерман» использовался во Вторую мировую войну и много лет как не состоит на вооружении армии США.

Известно, что за военный парад городские власти ранее уже выставляли Трампу счет в 22 миллиона долларов. А газета The Washington Post уточнила, что час полета истребителя-бомбардировщика F-35 обойдется в 30 тысяч долларов.

КОММЕНТАРИЙ АМЕРИКАНИСТА

Юрий РОГУЛЕВ, директор Фонда изучения США им.Рузвельта в МГУ:

«Дональд перепутал новейшие танки с историческими»

- Совершенно верно напомнили Трампу насчет танков. Может, он исторические модели тогда выставит? Последний парад был еще при Буше-старшем, и связано это в первую очередь не с экономией, а с тем, что и повода-то значительного для этого нет. Не было в истории США подобных побед, как у Советского Союза. Только 4 июля может рассматриваться как день победы, когда американцы воевали за независимость и на своей территории. Ну, а Трампу уж больно понравился увиденный военный парад в Париже, после чего он и загорелся идеей провести нечто подобное и у себя.