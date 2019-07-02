От простого кода к трехмерному моделированию и созданию видеоблогов: В Вологде школьники осваивают ИТ-технологии

С наступлением каникул многие родители задумались, как занять ребенка, чтобы это было и интересно, и при этом полезно. Выбор вовсе не ограничивается спортивными секциями и летними лагерями. Ведь можно уделить внимание развитию умственных способностей детей, к примеру, отправить их на ИТ-курсы.

Кто сказал, что программирование — это скучно, и начинать заниматься подобным стоит только взрослым? В компьютерном клубе VolBIT в Вологде ребят учат создавать игры, редактировать фотографии, рисовать мультфильмы и иллюстрации. Словом, помимо точных знаний школьники получают возможность раскрыть свой творческий потенциал.

Каждому школьнику предлагается своя система курсов в зависимости от его интересов и природных способностей. Фото: клуб VolBIT

Подобное обучение может даже уберечь от киберзависимости – когда ребенок понимает, что интернет можно использовать не только для просмотра роликов на YouTube и общения в соцсетях, он куда продуктивнее использует время за компьютером.

Проект VolBIT придумали как сеть кружков, где дети могут научиться работать в команде, найти друзей с такими же интересами, и главное, сделать первые шаги в занятиях, которые в будущем могут стать их профессией. Осуществить задумку помогли средства президентского гранта. Уже сейчас клуб работает на восьми площадках. Создатели «Вологодского бита» приглашают не только маленьких горожан, но и ребят из сел. Даже школьники из деревень, где нет своего филиала клуба, могут в нем обучаться – для них проводят дистанционные занятия.

Клуб создан для школьников, которые увлечены компьютерными технологиями. Фото: клуб VolBIT

На курсы набирают школьников с первого по десятый класс. И если на начальном этапе их обучают простейшим навыкам обращения с компьютером, то на последнем они уже создают свои интерактивные медиа-проекты на профессиональном уровне. К этому моменту наставники помогают ребенку разобраться, что именно его больше интересует – видеоблогинг или компьютерный дизайн, трехмерное моделирование или классическое программирование.

Для каждого возраста подбирают интересные и понятные технологии, которые ученики могут освоить. К примеру, вовсе не обязательно годами штудировать элементы кода, чтобы создать свою первую компьютерную игру или анимированный ролик. Для этого достаточно за несколько уроков освоить Скретч - «детский» язык программирования с визуальным интерфейсом, в котором могут разобраться даже первоклассники.

VolBIT набирает школьников 1-10 классов. Фото: клуб VolBIT

Для многих детей кружок VolBIT может стать счастливым билетом в карьере: учителя помогают им попасть на стажировки и практики в ведущие ИТ-фирмы города. Их, кстати, немало. В Вологде есть филиалы таких компаний, как R-Style, SoftLab, Playrix и СберТех, к тому же работает кластер информационных технологий «Изумрудная долина».

Преподаватели клуба ведут не только постоянные курсы, но и устраивают открытые занятия и выездные мастер-классы в отдаленных селах области. В планах у создателей VolBIT также проведение всевозможных технологических конкурсов и олимпиад. Подобные мероприятия помогут не только разжечь в школьниках соревновательный дух, но и позволят учащимся разных кружков познакомиться и поделиться своими творческими замыслами.