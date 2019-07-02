Тысяча участников и сотни роботов: В Воронеже фестиваль технического творчества собирает юных изобретателей со всей страны

Каждую весну уже пять лет подряд Воронежский государственный университет на один день оккупируют самодельные беспилотники, космические аппараты, медицинские экзоскелеты и всевозможные бытовые роботы. Фестиваль технического творчества «Робоарт» в 2019 году отметил свой первый юбилей. Финансовую поддержку мероприятия, которое проводит «Экспериментальная техническая школа», обеспечил президентский грант.

Этот праздник инженерной мысли для детей особенный – здесь не проводят никаких предварительных отборов, каждый желающий может представить свое изобретение на выставке или заявить его на один из конкурсов.

На фестивале можно поболеть за таракаробов и поучаствовать в «рыцарском турнире»

Оценивает роботов, созданных школьниками, жюри, в которое входят сотрудники ведущих технологических компаний, профессиональные инженеры и программисты. Для юных изобретателей получить обратную связь от представителей бизнес-сообщества очень важно, они начинают понимать, какая именно техника сейчас нужна рынку, какие проекты стоит начать разрабатывать к следующему году.

Зрелищная часть фестиваля – это гонки таракаробов на ножках, сражения в «рыцарском турнире», где роботы пытаются обездвижить противника, ралли радиоуправляемых машинок и многое другое.

Дети могут выбрать одну из двух десятков категорий, в которой выставляют своих роботов. Здесь и космические разработки, и медицинская техника, и летательные аппараты. Среди призеров Кристина Стрильчук из Краснодарского края, чей робот-нянька может накормить обездвиженного человека, Степан Кортунов и Сергей Хатункин из Воронежа, придумавшие защиту от гриппа и прочих вирусов под названием «ZINA», Андрей Волжин из Липецка, создавший кляксограф.

Фестиваль технического творчества «Робоарт» проводится в Воронеже уже пятый раз

В этом году добавилась еще одна номинация - «Машины Голдберга». На этой площадке были конструкторские изобретения, которые выполняли простые задачи очень сложным способом. К примеру, чтобы включить в доме свет или запустить на компьютере мультфильм, нужно запустить по длинному лабиринту из трубок шарик, который в конце своего пути повалит цепочку домино, и лишь последняя костяшка нажмет нужную кнопку.

«Робоарт»-2019 получился самым масштабным за всю историю существования. В фестивале участвовало порядка тысячи ребят из 22 российских регионов. Впервые здесь прошла практическая олимпиада по 3D-моделированию. А еще дети соревновались в умении управлять нейрогарнитурой, которая двигала по воздуху шарики, участвовали в викторинах и познавательных играх.

Гости "Робоарта" на шоу научных экспериментов

Помимо выставки и соревнований, в программе «Робоарта» лекции, мастер-классы и шоу научных экспериментов.

Для маленьких гостей этот фестиваль – в первую очередь игра. Но основы робототехники, которые они постигают, для некоторых детей становятся основой профориентации. Так многие участники самого первого «Робоарта» уже поступили в технические вузы, и совсем скоро смогут принять участие в конкурсах уже в качестве экспертов в жюри.