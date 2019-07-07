Главный брачный аферист планеты Хэмиш МакЛарен выманил у женщин 70 миллионов долларов

Австралийка Карен Лоу до того, как уйти в декрет, работала телеведущей на местном ТВ и даже помнила программу с психологом, рассказывающим, как вычислить брачного афериста. Мол, он не скупится на комплименты, живо интересуется вашим материальным положением, любит давить на жалось и предлагает руку и сердце спустя несколько недель после знакомства. Именно так и вел себя Хэмиш МакЛарен, с которым молодая мать случайно познакомилась в супермаркете.

Но тогда внутри ничего не екнуло. И только когда женщина чуть не лишилась дома за 11 млн австралийских долларов (это почти 48 млн рублей), она поняла: ее муж и есть классический пример брачного мошенника.

Кредит на ремонт

А ведь как красиво все начиналось! Уже на третий день знакомства Хэмиш заявил, что Карен и сыну нужно крепкое плечо, и начнут они с ремонта крыши особняка.

- Мы оформим кредит на миллион долларов, 200 тысяч потратим на ремонт кровли, а остальные выгодно инвестируем! - уверенно заявило крепкое плечо. - Получим прибыль, сыграем свадьбу.

Пока Лоу сомневалась, будущий муж демонстрировал примеры своей состоятельности: якобы искал новый дом для покупки, вел переговоры с азиатскими партнерами, обсуждал фьючерсы и акции. Обаятельный ухажер был столь убедителен, что, когда он принес договор на кредит, Карен не обратила внимания, что бумаги оформлены на ее имя. Более того, заем давали под залог ее единственного жилья.

Едва деньги поступили на счет, у Хэмиша вдруг нарисовались срочные дела в Сингапуре, а его телефон перестал отвечать. В общей сложности МакЛарен украл у Карен 1 миллион 150 тысяч австралийских долларов (около 5 млн рублей). Женщина чуть не потеряла дом - ей помог один из богатых соседей, погасивший ее кредит.

Надул сотни людей

В следующий раз своего супруга экс-ведущая увидела в криминальной хронике. Его обвиняли в 15 эпизодах мошенничества. Следствие уверяло: это только начало, Хэмиш обвел вокруг пальца сотни людей не только в Австралии, но и в Великобритании, Канаде, США и Сингапуре, украв в общем итоге около 70 млн австралийских долларов (около 3 млрд. рублей. - Ред.). Он использовал десятки псевдонимов, чтобы скрыть следы афер, манипулировал своими жертвами и забирал деньги. В том же сюжете говорилось, что у афериста есть еще одна жена.

Бек Роузен, мать троих детей, познакомилась с ним на пляже. И была очарована. Хэмиш забирал ее детей на прогулки, гулял с ее собаками, предложил вместе ходить на бокс... Когда речь зашла о свадьбе, мужчина заявил: «Ты должна знать, что у меня есть грехи в прошлом, но с этим покончено. Я нашел тебя и мальчиков, я нашел свою любовь, не суди меня по прошлому». Ну как не влюбиться в такой идеал?!

Мать троих детей Бек Роузен мошенник очаровал на пляже. Фото: youtube.com

Скоро идеал заявил, что маленький городок для них мал, детям нужны хорошие школы, и они перебрались в Сидней. Роузен была обеспеченной разведенкой, получившей щедрые отступные после расставания с мужем-банкиром. Именно на ее средства семья и зажила. Вечеринки в роскошных барах, дорогой шопинг, Porshe для главы семьи - все оплачивалось с карты Бек. Хэшмен уверял: все его средства в обороте, жалко вытаскивать из бизнеса крупные суммы.

Как-то семья полетела в Нью-Йорк якобы на бизнес-встречу, и портье в отеле несколько раз назвал ее мужа другим именем. А потом Бек случайно увидела, как супруг кормит девушку ее 16-летнего сына в кафе мороженым. Полакомившись, парочка укатила на «Порше» к побережью.

- Я подумала: «Почему девушка Джека сидит и пьет кофе с моим мужем?» - вспоминает Бек. - Потом он шлепнул ее по попе...

Когда Бек попыталась поговорить с Хэмишем, он назвал ее сумасшедшей: мол, Джейн (так зовут девушку) ему как дочь. Терпение супруги лопнуло, когда она нашла трусики Джейн в стиральной машине. Бек подала на развод. И узнала, что на ее кредитках гуляет ветер. Слава богу, банк еще не выдал заем на 450 тысяч долларов, который супруг просил под якобы ее поручительство. Служба безопасности заподозрила подлог подписи.

«Выжил при теракте»

На фоне таких финансовых потерь история третьей супруги афериста Трейси Холл выглядит как «легко отделалась». После полутора лет жизни с Хэмишем она лишилась всего-то 250 тысяч австралийских долларов (больше 1 млн рублей). С трейдером из Нью-Йорка Максом Тавитом (именно так он представился) женщина познакомилась на сайте знакомств. Высокий блондин поразил ее историей своей жизни: сирота, сам сделал карьеру, оказался в одной из башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, выжил, не сдался и решил начать новую жизнь на другом континенте. И вот перебрался в Сидней, мечтает только о спокойной жизни и любви. Трейси не устояла. Тем более что Макс-Хэмиш постоянно говорил о свадьбе и покупке дома. Первоначальный взнос на жилье, те самые 250 тысяч, будущему супругу дала Холл. А он? Вы уже догадались: исчез.

Обманщик рассказал Трейси Холл историю, как якобы оказался в одной из башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Фото: youtube.com

Если следствие докажет все эпизоды мошенничества, Хэмишу грозит до 20 лет тюрьмы. Правда, копы так и не нашли около 10 млн долларов (более 435 млн рублей), которые мошенник не успел потратить. Получается, даже если МакЛарен и сядет, он останется богачом. Ловкач уже заявил, что готов написать книгу, где разоблачит всех. За высокий гонорар!

КУРЬЕЗ

Попался на жадности

Хэмиш водил за нос полицию 10 лет, а попался... на собственной жадности. Он нашел инвесторов, которым предложил свои услуги посредника для неких банковских операций, обещавших серьезную прибыль. Те скинулись, но один из них вдруг засомневался. Проверил биографию Хэмиша и выяснил, что тот и в банке не работает, да и с инвестициями знаком не очень. А ведь деньги были уже перечислены! Можно было бы сразу сдать афериста в полицию, но тогда плакали бы их денежки. Тогда у жертв афериста родилась легенда о новом инвесторе, у которого якобы есть предложение поинтереснее. Мол, все компаньоны решили перекинуть свои средства туда. А как только получат прибыль, вернут ее Хэмишу - уже для его хитроумной схемы. И вот парадокс: опытный мошенник не только поверил, но и решил вложить в новый проект собственные деньги. Получив назад свои суммы, инвесторы позвонили в полицию.