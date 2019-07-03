Слезы по Мамонтенку и роботу Вертеру

Эмоции в детстве и подростковом возрасте проявляются особо ярко. Разбитая коленка, проигрыш в какую-нибудь игру или просто несправедливый упрек мог вызвать поток слез. Однако иногда мы плакали от фильмов и даже мультфильмов. Слезы выступали на глазах, а комок подступал к горлу на каком-нибудь наиболее трогательном моменте.

Именно такие эпизоды из детских фильмов или мультфильмов мы и попросили вспомнить слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm).

Гибель Чапаева

(Фильм братьев Васильевых)

Да, эта картина не детский фильм, но все равно звонившие люди, а особенно те, кто в кинотеатры ходил еще в 50 - 60-е годы, вспоминали, как многие мальчики и девочки, не стесняясь, ревели в голос в финале «Чапаева». В том месте, когда легендарный герой Гражданской войны, прошитый очередью из пулемета, скрывался под водой.

Фото: Кадр из фильма

Говорят, некоторые повторно шли на картину с призрачной надеждой, что на этот раз Василий Иванович все-таки выплывет...

Собаки

(Фильмы «Соленый пес», «Белый Бим Черное ухо», «Пограничный пес Алый»)

Животные - это всегда, как сказали бы сейчас, ми-ми-ми. Верные, трогательные, моментально влюбляющие в себя. Поэтому фильмы, в которых рассказывается о собаках, не получается смотреть без эмоций. Вот у Бима застряла лапа на рельсах, вот пес Алый бросается на вооруженного преступника, а вот любимец корабля Соленый оказывается один в чужом городе... И капают слезы, а ты этого не замечаешь. И снова слезы, но уже другие - от радости, если в фильме все заканчивается хорошо.

Фото: Кадр из фильма

Смерть чудака-робота

(Фильм «Гостья из будущего»)

Несчастный андроид, спасая мальчика Колю Герасимова, погибал от лазеров космических пиратов. Конечно, сам Вертер был чудаковатым роботом с забавным акцентом и странной походкой. Но тут нужно сказать спасибо Евгению Герасимову: появившись на экране всего на 15 минут, Вертер как-то сразу полюбился.

Помните кадры: его блестящий костюм загорается в местах попадания лазера, но, несмотря ни на что, Вертер идет на пиратов, а потом падает... И даже мысли о том, что робота в конце концов починить можно, не помогали: смерть Вертера вызывала увлажнение глаз и предательское подрагивание губы.

Песенка о маме

(Мультфильм «Мама для мамонтенка»)

Песенка о маме (Мультфильм Мама для мамонтенка ).

Удивительно, но эта в принципе не грустная, а скорее оптимистичная песня вызывала целые потоки слез. И если отдельно от мультика песню еще можно было слушать спокойно, то кадры под музыку, когда несчастный мамонтенок, занесенный снегом, плывет на льдине по океану, такой одинокий и усталый... ну какое тут сердце выдержит! Только каменное.

Фото: Кадр из фильма

Варежка на веревочке

(Мультфильм «Варежка»)

Казалось бы, ничего особенного. Ну хотела девочка собаку, ну не разрешала ей мама ее завести. И стала девочка, у которой, видимо, была богатая фантазия, гулять со своей варежкой на веревочке, представляя ее щеночком.

Фото: Кадр из фильма

В конце фильма мама заходит на кухню и видит, что около блюдечка молока лежит одинокая варежка. Вроде бы эпизод, но некоторые наши слушатели плакали именно в этом месте.

А ЧТО ЕЩЕ?

У Пони длинная челка

(Мультфильм «Пони бегает по кругу»)

Наверное, не все помнят этот мультфильм 1974 года. Но в детстве почему-то вызывала грусть песенка о том, что у пони «длинная челка из нежного шелка. Он возит тележку в такие края, где мама каталась и папа катался, когда они были такими, как я...». Видимо, понимая где-то на подсознательном уровне всю неизбежность взросления, ребенок и начинал шмыгать носом. Некоторые наши уже выросшие слушатели буквально рыдают в голос, слушая эту песню сейчас...