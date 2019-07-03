Восставший из берлоги

«В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя» - с подобными заголовками вышли самые известные таблоиды мира. Британские Sun и Mirror даже сопроводили материалы шокирующим видео, где человек, по виду напоминающий ожившую мумию, говорит медикам, что зовут его Александр.

Его якобы заломал медведь, уволок в берлогу и оставил, как говорится, на потом. Нашли его случайно охотники, которых к норе привели собаки.

Медвежья услуга

Сенсация? А то! Такая яркая, что наши коллеги не стали ее даже верифицировать. Может быть, чтобы не спугнуть. Но мы, проверяя историю, наткнулись на странные вещи.

- Когда появилось видео, мы сразу же навели справки во всех наших медицинских учреждениях, - рассказала пресс-секретарь минздрава Тувы Чечена Булытова. - К нам такого пациента точно не поступало!

У «КП» огромная региональная сеть. Подняли все регионы, где водятся медведи. Нигде подобных случаев тоже не было. Так откуда же взялся этот герой? Не из ада же восстал!

Герой этой странной истории в конце концов нашелся. Но не в тувинской больнице, а на несколько тысяч километров южнее... Фото: Скриншот видео

На кладбище в Сочи...

Как оказалось, почти из ада. Впервые видео полуживого Александра появилось в мессенджерах и пабликах Сочи с подписью: «Это в Барановке, на кладбище, когда ливень был недавно - 2 - 3 дня назад, грунт размыло. И гроб вылез один. А в том гробу оказался живой человек».

Люди делились видео «живого трупа» с таким азартом, что власти Барановского сельского округа Сочи бросились проверять все погосты и больницы. Восставших из ада не нашли ни там ни там...

Это вообще возможно?

Пока мы искали концы видео, узнали заодно, возможна ли в реальности такая история.

- Да, медведи имеют привычку, добыв жертву, присыпать ее в яме землей или завалить ветками - они любят еду с душком. Но делают это далеко не всегда, - рассказывает младший научный сотрудник лаборатории поведения позвоночных животных биофака МГУ Лия Покровская. - Но странно, чтобы зверь припрятал жертву «дома» - они покидают берлогу весной и до осени в нее не возвращаются.

- Что касается случаев выживания после нападения медведя, то они, конечно, были, - пояснил Иван Кириллов, замдиректора по охране территории заповедника «Столбы». - Но только тогда, когда человека вовремя начинали искать. Через день-два-три...

Что касается состояния, то медики фиксируют истощение крайней степени - да, такое возможно, если человек голодал месяц. Однако сказать наверняка могут только лечащие врачи Александра. Но находятся они точно не в Туве. И не в Сочи...

Кто? Где? Когда?

Концы видео обнаружились в... Казахстане! Мужчину действительно зовут Александр, ему 41 год. Правда, он не из Кызыла, а из Актобе, и ни разу с дикими зверями не сталкивался. У него оказалась крайне запущенная форма псориаза и тяжелая депрессия. Лечиться и есть он отказывался - так и лежал дома, пока родственники чуть ли не насильно привезли в больницу. Сейчас пациента уже выписали, а видео продолжает гулять и жить своей жизнью фейка, в которые народ верит безоглядно. Журналисты, к сожалению, - тоже. К счастью - не все.

ФОТООХОТНИКИ

Семки есть? А если найду?

Наши читатели продолжают присылать свои снимки дикой природы. Вот каким фототрофеем поделился Валерий Яцеленко:

«Дело было на даче. Как-то мы с женой сели поесть, а подсолнух оставили на столе. И тут появляется бурундучок и, не обращая внимания на нас, начинает грызть наши семечки! Потом наелся, набил щеки остатками семечек и был таков. Следующий раз мы привезли для бурундука вишневые косточки. Бурундук снова появился, набив щеки косточками, он убегал, а потом снова появлялся. Вот такой он - наш бурундучок!»

Этот бурундучок пришел в гости к семье Яцеленко. Фото: Валерий Яцеленко

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть интересное фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

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