Море, пляжи и отель: где вирус подцепить быстрей?

Список самых опасных мест, которые любят вредные бактерии, инфекции и вирусы, врачи и исследователи постоянно обновляют. Круглый год это поручни метро, ручки тележек и дверей в магазинах, сотовые телефоны и планшеты (бактерий на них больше, чем под ободком унитаза). Зимой добавляются стекла в общественном транспорте (на них неплохо живут вирусы гриппа и ОРВИ). Летом тоже масса опасностей. Ведь в тепле отлично размножаются сотни вредных бактерий.

Где живут самые противные инфекции, подсказывает Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Отправляясь в дорогу, не забывайте антибактериальные салфетки или гелиФото: GLOBAL LOOK PRESS

1. На пути к отдыху

* Багажные лотки в аэропортах, вокзалах.

Если вы пользуетесь метро, электричками и другим наземным транспортом, то ни с какими «новыми» возбудителями инфекций в аэропорту, в самолете, на вокзале и в поезде вы не встретитесь. Тем не менее, результаты многих исследований подтверждают, что в аэропорту самыми «опасными» местами являются кабинки на пунктах досмотра и багажные лотки.

Как не заболеть: всегда носите при себе антибактериальные салфетки или гели. Протрите руки после того, как касались лотка.

* Столики и ручки кресел в самолетах.

Время между прибытием и вылетом следующего рейса обычно ограничено (особенно в «горячий» летний сезон). Поэтому для тщательной уборки времени практически не остается. Между тем, в самолетах исследователями было обнаружено огромное количество самых разных микроорганизмов – возбудителей кишечных, респираторных и других инфекций.

Больше всего микробов - на поверхности выдвижных столиков и в кармашке, расположенном на кресле впереди (именно там, кроме журналов и инструкций, часто находятся остатки еды, использованные салфетки и прочий мусор).

Как не заболеть: никогда не берите еду немытыми (или не обработанными салфетками) руками. Как можно реже касайтесь руками лица (особенно - рта и носа). Откидной столик, ручки кресел желательно протереть влажными дезинфицирующими салфетками.

* Туалет в самолете.

На вокзалах и аэропортах их убирают тщательно. Но в полете (даже длительном) для поддержания чистоты в туалете возможно лишь убрать мусор с пола и брызнуть освежителем воздуха. Кроме унитаза идеальным местом для размножения различных микробов является постоянно мокрая раковина. После посещения туалета протрите руки антибактериальной салфеткой.

Как не заболеть: конечно, лучше всего вообще во время перелета не пользоваться туалетом (или пользоваться как можно реже). Но если понадобилось, то необходимо закрыть крышку унитаза перед тем, как включать смыв. Если это не сделать, то все вирусы и бактерии из унитаза будут «разлетаться» в весьма ограниченном пространстве бортового туалета.

* Еда в поезде.

Опасные места при длительном путешествии в поезде те же самые, что на самолете: туалет, ручки, в том числе окон в купе, поручни в вагоне. И правила безопасности принципиально не отличаются. Но поездки по железной дороге всегда более длительны, а значит, подхватить главные инфекции (кишечные и ОРВИ) проще.

Как не заболеть: не берите с собой в долгую дорогу скоропортящиеся продукты, не покупайте еду и напитки сомнительного качества с лотков на станциях. Соблюдайте правила личной гигиены, пользуйтесь обеззараживающими салфетками и гелями, особенно после посещения туалета.

Летом при неправильном хранении практически любые готовые блюда и кулинарные изделия становятся опасны уже через 2-3 часаФото: GLOBAL LOOK PRESS

2. На отдыхе.

* Рынок и пляжные торговцы: соблазн все попробовать.

Летом при неправильном хранении практически любые готовые блюда и кулинарные изделия становятся опасны уже через 2-3 часа (это касается даже продуктов с длительным сроком хранения). Даже вареная соленая кукуруза, приготовленная утром и полежавшая на солнце, вполне может стать источником и инфекционного заболевания, и серьезного пищевого отравления. Что уж говорить о различных пирожках, беляшах и шаурме...

Как не заболеть: безопасно для здоровья можно перекусить только продуктами, не портящиеся в жару и которые можно приобрести в любом месте – печеньем, галетами, орешками, сухариками и др. Но только в фабричной упаковке! В самом крайнем «голодном» случае покупать нужно лишь то, что было приготовлено у вас на глазах (те же чебуреки или беляши).

* Сомнительные кафе: бойтесь льда в коктейлях.

Конечно, к организованным стационарным точкам питания (кафе, закусочным и пр.) предъявляются достаточно строгие требования. Такие точки питания должны быть оснащены холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся пищевых продуктов, напитков, мороженного; в ассортименте - только готовые пищевые продукты промышленного производства или изделия из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке с возможностью только подогрева; хлеб, выпечка и кондитерские изделия должны отпускаться только в упакованном виде. У сотрудников таких предприятий должны быть оформлены медицинские книжки.

Старайтесь не заказывать в кафе напитки со льдомФото: GLOBAL LOOK PRESS

Но если нет полной уверенности, что все эти условия соблюдаются, лучше отказаться от услуг и таких предприятий.

Как не заболеть: старайтесь не брать напитки со льдом (могут замораживать некипяченую воду). Откажитесь от любой сомнительной продукции: пирожки и пирожные с кремом, скоропортящиеся продукты, полежавшие час-другой вне холодильника – прямой путь в инфекционное отделение ближайшей больницы с острой кишечной инфекцией.

* Отельный бассейн или баня, хамам: пляжный душ, влажные бортики, лежаки.

Для бассейнов разработаны строгие гигиенические нормативы, санитарные нормы, и методы дезинфекции воды. Но при несоблюдении санитарно-гигиенических норм вода в бассейне может оказаться источником инфицирования самыми различными возбудителями.

При несоблюдении санитарно-гигиенических норм вода в бассейне может оказаться источником инфицированияФото: GLOBAL LOOK PRESS

ВАЖНО

Что можно подхватить в бассейне

В плохо обработанных бассейнах с недостаточным обменом воды возможно заразиться вирусом гепатита А - возбудителем острого инфекционного заболевания печени. Можно «получить» и другие острые кишечные инфекции: дизентерию, кампилобактериоз, эшерихиоз и др. Возможно инфицирование лямблиями – простейшими, являющимся одной из основных причин кишечных дисфункций и диареи у детей дети. Энтеровирусы (в частности – вирус Коксаки) также часто передаются через воду. Чаще всего, вирусы попадают, если случайно глотнуть воды.

Но даже если сам бассейн и безопасен, существует риск инфицирования в других местах: раздевалке, у бортика бассейна, душевой кабине, через пол, поручни и др. и тогда самыми распространенными инфекциями являются кожный грибок и контагиозный моллюск, передающиеся контактным путем. Особенно это касается хамама или массажного кабинета.

Как не заболеть:

- Идти в специальной обуви или принесенной с собой.

- Пользоваться только своим полотенцем, простыней.

- Сразу после плавания в бассейне принять душ; возможно использовать противогрибковый гель.

- Не стоит посещать бассейн, если есть ранки на коже.

- Еще одна опасность: развитие аллергической реакции при проведении массажа и различных обертываниях. При этих процедурах применяются специальные средства (зеленый кофе, экстракты ягод, ламинария, кокосовое масло, гели и кремы), которые могут оказаться сильными аллергенами. Поэтому аллергикам следует быть особо внимательными при проведении таких процедур.

В пляжном песке «обитают» простейшие, патогенные грибы, гельминты, различные бактерииФото: GLOBAL LOOK PRESS

* Пляжи: не ходите босиком.

Если не соблюдать правила предосторожности, то заразиться самыми разными инфекциями на пляжном отдыхе, особенно на так называемых «диких» пляжах — раз плюнуть. В пляжном песке «обитают» простейшие (лямблии, амебы, трипаносомы), патогенные грибы, гельминты (глисты), различные бактерии.

И особенно пляжный влажный песочек опасен для детей, которые любят строить замки: на глубине в 5-6 см это самая благоприятная среда для обитания и размножения различных микроорганизмов. Тем более, что он не обрабатывается никакими дезинфицирующими веществами.

Как не заболеть: поменьше ходить босиком, не давать детям тащить в рот руки, испачканные песком, камушки, палки и прочие прибрежные «сокровища».

НА ЗАМЕТКУ

Что можно подцепить в прудах

На качество воды влияет множество факторов: состояние дна и пляжной зоны, наличие течения (ключи, родники и др.), наличие стоков (дождевых, канализационных, промышленных), большое количество отдыхающих, наличие водоплавающих птиц и др. Самым «опасным» является небольшой водоем со стоячей водой, илистым дном, особенно в жаркую погоду. А если в нем плавают утки и купаются бродячие животные, опасность возрастает.

Самые распространенные инфекционные заболевания, которыми можно заразиться при купании:

- Шистосомозный дерматит («зуд купальщика»). Источник инфекции - утки и пресноводные моллюски. Личинки шистосом поражают верхний слой кожи человека (эпидермис). При этом отмечается сильный зуд, отёчность, кожные высыпания. У детей заболевание протекает тяжелее. Болезнь длится от нескольких часов до двух недель. В целом «зуд купальщика» - болезнь неопасная, но крайне неприятная.

- Острые кишечные инфекции (эшерихиозы, дизентерия, норовирусная инфекция, аденовирусная кишечная инфекция, энтеровирусная инфекция и др). А особо опасной «водной» инфекцией, к сожалению встречающейся и в наши дни, является холера.

- Лептоспироз - тяжёлое инфекционное заболевание, характерное для стран с жарким климатом. Переносчик – грызуны, значительно реже - крупный рогатый скот, свиньи.

- Болезни, вызванные простейшими (протозойные инфекции) - амебиаз (амебная дизентерия), балантидиаз, лямблиоз и др.

- Глистные инвазии: аскаридоз, анкилостомидоз, стронгилоидоз и др. Для гельминтозов водный путь передачи не является основным, но риск есть.

- Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) может передаваться через воду. Такие случаи чаще наблюдаются в жарких странах с неудовлетворительной гигиенической обстановкой.

Как не заболеть: нужно просто быть осторожнее и соблюдать элементарные правила. Самое главное - купаться только в проверенных, специально отведенных местах, не пренебрегать табличками «Купание запрещено!».

После контакта c животными обязательно надо вымыть руки или хотя бы обработать гелем, салфетками.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КСТАТИ

Чем опасны контактные зоопарки

Помимо опасности от самих животных, которые испытывают постоянный стресс и усталость от бесконечных прикосновений, и могут неожиданно среагировать — куснуть, лягнуть, царапнуть, есть еще несколько опасностей:

* Аллергия, связанная со скученным содержанием животных в одном помещении и, соответственно, скоплением большого количества аллергенов.

* Инфицирование возбудителями инфекций, общих для человека и животных. Такие инфекции называются зоонозами. Возбудители (бактерии, вирусы, паразиты) обитают в организме определенных видов животных. От человека к человеку они не передаются, но при определенных обстоятельствах ими можно заразиться при контакте с животными. К зоонозам относятся сальмонеллез, чума, сибирская язва, туляремия, бешенство, геморрагические лихорадки, бруцеллез и др. Многие из этих инфекций являются смертельно опасными.

* Риск заражения глистами: если поиграть и погладить животное, а затем сунуть грязные руки в рот (что и делают многие дети).

Как не заболеть: следует соблюдать правила поведения с животными, обращаться к сотрудникам при возникновении любых вопросов. После контакта обязательно вымыть руки или хотя бы обработать гелем, салфетками.