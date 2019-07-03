Русская предпринимательница, будучи пьяной, сбила насмерть двух парней в Италии

Чудовищная история произошла на окраине итальянского города Пьяченца.

«Ирина в больнице. Все ее тело в синяках, у нее все болит. Но самая большая рана останется с ней навсегда. Вскоре придет раскаяние и совесть начнет мучить ее, причинять ей боль до конца ее дней. Потому что Ирина была не права прошлой ночью. Она совершила роковую ошибку. И от того, что она совершила, нет лекарства» - с таким пафосом пишут о случившемся в итальянской прессе, потому что этот случай выходит из ряда обычных ДТП для Италии.

По данным полиции, девушка по имени Ирина Ветере много выпила, села за руль своего Рено Твинго и... сбила насмерть двух молодых парней, которые шли вдоль дороги, по обочине. Они только что вышли из популярного ночного клуба и даже не успели ничего сделать, все произошло мгновенно. Врачи говорят, что юноши погибли практически сразу. Ирина же на своей машине перелетела через водный канал, который идет вдоль дороги. Там автомобиль упал в траву. Она как будто окаменела и ничего не слышала. Приехала полиция, скорая, спасатели. Но ни звук сирен, ни крики ужаса не вывели ее из состояния сомнамбулы. Она просто сидела в машине и смотрела перед собой.

Одному сбитому ею парню было 22, другому 20. Это случилось около трех часов ночи. Когда у девушки-водителя взяли анализ крови на алкоголь, то оказалось, что уровень превышает допустимые нормы аж в пять раз.

Сама она тоже получила синяки и ушибы, но как говорят итальянские врачи, госпитализация в ее случае нужна больше для снятия шока. Она находится под стражей, ей предъявлено обвинение в двойном дорожном убийстве. И оказывается, ее уже лишали однажды прав за вождение в нетрезвом виде. Однако, это ее ничему не научило.

Подозреваемая в своершении ДТП Ирина ВетереФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подозреваемая Ирина Ветере родилась в 1989 году в России, в Петрозаводске. Ее удочерили итальянцы и перевезли на ПМЖ в Италию. Там она выросла, получила хорошее дорогое образование, закончила Католический университет Пьяченцы, где изучала управление финансами, а также училась в Глазго в Шотландии по программе обмена студентами Erasmus. Создала свой старт-ап по производству молекулярно-активных компонентов из насекомых для использования в пищевой индустрии. Казалось бы, у этой красивой и обеспеченной девушки были все условия и возможности, чтобы жить нормальной, размеренной жизнью, без алкоголя и гонок среди ночи.

- Я очень поражен этой историей, - сказал журналистам ее бывший преподаватель, профессор прикладной экономики Паоло Рицци.

С ним она пыталась пройти в итальянскую политику, когда синьор Рицци баллотировался на пост мэра Пьяченцы. Ирина была в его списке избираемых советников. Правда, за нее проголосовало всего семь человек. Также она пыталась стать блогером. В ее фейсбуке есть видео, в котором она рассказывает, что была удочерена и что нечего этого смущаться, так как «Это прекрасная вещь, это спасение, это был день радости».

Вот кто теперь-то ее спасет...