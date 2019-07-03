2019-07-03T09:21:24+03:00
Общество

Юнна Мориц: Америка, Британия, Германия... Начнут войну, а мы её кончаем!

Великая поэтесса - о том, почему её "самое мирное" стихотворение - о прошлом, настоящем и будущем России [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Юнна Мориц.Юнна Мориц.Фото: Александр ГАМОВ
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- ...Юнна Петровна! Я просто это ваше стихотворение раньше не видел, но оно такое актуальное. «Начнут войну, а мы ее кончаем…»

- Да, это мое стихотворение было раньше написано и раньше напечатано. Оно ходит по сетям. Оно знаменитое. И сейчас я его даже взяла у кого-то.

- Оно о вчерашнем, о сегодняшнем или - о завтрашнем?

- Оно обо всем. Вот все, что ни возьми, - оно ко всему относится.

Понимаешь, Саша, вот нападает на Цхинвал сумасшедший галстукоед, обстреливает, убивает жителей, убивает наших миротворцев и начинает войну, а мы ее кончаем. А потом все вопят, что Россия напала на Грузию.

То же самое – они требуют, чтобы мы закончили войну в Донбассе, которую они начали. Фашисты начали со всей Европой вместе войну против нас, а мы ее закончили. (В мае 1945-го.)

- Мы все войны остановим и все войны победим? Я так понял из вашего стихотворения. Вывод - такой?

- Мы не просто победим, мы не просто стремимся к победе над кем-то, кого-то чтобы задавить, задушить, уничтожить. Нет! Мы стремимся закончить все те войны, которые они начинают. Кто начал войну в Сирии? Кто начал войну в Ливии? Откуда беженцы сейчас бегут?

- Нам это удастся? С войнами покончить счёты... Или это - постоянный процесс?

- Нам это удастся, конечно.

Но, я думаю, поскольку война обходится странам нападающим дешевле, чем мир, гораздо дешевле... Ливия была нормальной процветающей страной, она собиралась снабдить водой все страны Африки, - взяли и разгромили страну со страшной силой, ее больше нет.

Так вот... Будут войны, безусловно. Потому что гораздо дешевле напасть на страну, угрохать ее, ограбить, подчинить, заставить потом работать на себя, чем помочь стране жить мирно. Это давно известно, что мир стоит дороже, чем война, в данном случае. Если разворачивают, в полном смысле слова, войну, - то война идет за что-то.

- А у России хватит сил каждый раз - все время - заканчивать эти войны?

- Дело все в том...

Вот у меня есть одно стихотворение, в котором я говорю, что... Так Господь Бог устроил взаимоотношения.

- А теперь читаем ваше стихотворение, которое - так и называется:

АЛГОРИТМ

Америка, Британия, Германия,

Военный опыт их необычаен.

Что вижу в историческом тумане я?

Великие у них завоевания:

Начнут войну, а мы её кончаем!..

***

Наш героизм, конечно, отвратителен,

Когда воюют с нами – он отчаян,

Он дик и беспощаден к поглотителям,

Чей героизма дух необычаен:

Начнут войну, а мы её кончаем!

***

Но если мы распахнуты дурацки

И океан доверья излучаем, –

Нам тут как тут подбрасывают цацки,

Которые, срабатывая адски,

Начнут войну, а мы её кончаем!

***

Всё повторяется и обрастает баснями

О том, что всех мы очень огорчаем,

Что всех на свете мы ужаснее, опаснее!..

Мы огорчаем всех, кто нас прекраснее:

Начнут войну, а мы её кончаем!

Юнна Мориц

Юнна Мориц: «Америка, Британия, Германия... Начнут войну, а мы ее кончаем!..».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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