2019-07-03T11:29:54+03:00
Происшествия

В центре Москвы кассир обменника украла у клиента 41 миллион рублей

Женщину ищет полиция
Анастасия ВАРДАНЯН
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По "горячим следам" укравшего внушительную сумму кассира найти не удалось.По "горячим следам" укравшего внушительную сумму кассира найти не удалось.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Перевод своих сбережений из рублей в валюту закончился для московского предпринимателя их полной пропажей. Во вторник, 2 июня, руководитель ООО "Реновация" снял 41 миллион рублей со своего личного счета в банке "Современные стандарты бизнеса". Сумму с шестью нулями постоянному клиенту до пункта обмена помогли перевезти инкассаторы банка. Но даже такая, казалось бы, надежная защита не помогла. В обменном пункте на улице Елисеевской, который расположен на первом этаже жилого пятиэтажного дома, их встретила приветливая женщина - кассир.

- Она приняла деньги для обмена на доллары США, при этом заявила, что нужной суммы в валюте сейчас нет, и попросила клиента и сопровождающих его инкассаторов подождать на улице, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Два часа они послушно ожидали за дверью. А когда терпение кончилось, оказалось, что дверь обменника заперта, а кассирша пропала. Помещение она покинула через окно. Ошарашенный случившимся предприниматель сразу обратился в полицию. Но по "горячим следам" найти кассира не удалось.

Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество". Женщина объявлена в розыск.

Напомним, похожий случай произошел в мае в Башкирии. Кассир банка похитила 23 миллиона рублей и пропала вместе со своей семьей. До сих пор найти их не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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