2019-07-03T11:34:43+03:00
Спорт

В новом сезоне за Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой будут особо строго следить допинг-службы

Они вошли в международный пул тестирования союза конькобежцев, куда попали еще 105 человек
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова и Евгения Медведева.Алина Загитова и Евгения Медведева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские топ-фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова вошли в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев на новый сезон. В списки официально вошли 107 человек из конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания. Среди них - 25 человек представляют Россию.

В фигурном катании помимо этого квартета будут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и кроме того - Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

В конькобежном спорте - Павел Кулижников, Денис Юсков, Анна Чернова, Ольга Фаткуллина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Руслан Захаров.

В шорт-треке под особым контролем - Семен Елистратов, Екатерина Константинова и Софья Просвирина.

Специально будут следить за такими звездами мирового спорта, как Юдзуру Ханю (Япония), Свен Крамер (Голландия), Клаудия Пехштайн (Германия), Мартина Сабликова (Чехия), Габриэла Пападакис и Гийом Сизеров (Франция).

ИСТОЧНИК KP.RU

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