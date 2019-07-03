В новом сезоне за Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой будут особо строго следить допинг-службы

Российские топ-фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова вошли в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев на новый сезон. В списки официально вошли 107 человек из конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания. Среди них - 25 человек представляют Россию.

В фигурном катании помимо этого квартета будут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и кроме того - Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

В конькобежном спорте - Павел Кулижников, Денис Юсков, Анна Чернова, Ольга Фаткуллина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Руслан Захаров.

В шорт-треке под особым контролем - Семен Елистратов, Екатерина Константинова и Софья Просвирина.

Специально будут следить за такими звездами мирового спорта, как Юдзуру Ханю (Япония), Свен Крамер (Голландия), Клаудия Пехштайн (Германия), Мартина Сабликова (Чехия), Габриэла Пападакис и Гийом Сизеров (Франция).