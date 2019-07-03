Первые пациенты вернулись в Архангельскую область из московских клиник

Эта позитивная практика должна стать постоянной, а значит в будущем тем, кому необходима медицинская помощь, смогут спокойно ей воспользоваться.

Программа стартовала в конце мая, и многие жители района уже имели возможность оценить, насколько удобно она организована. Что надо сделать, чтобы стать участником программы? Сначала будущий пациент обращается в специальный кабинет в центральной городской больнице Яренска, там его принимают, определяют направление лечения, затем данные передают московским стационарам и, уже ориентируясь на историю болезни человека, его определяют в конкретную больницу.

Самым популярным вопросом среди приехавших был: «А правда бесплатно, а точно не надо платить?» И когда организаторы отвечали, что все лечение по программе совершенно бесплатно, то многие не могли поверить. К сожалению, идут упорные слухи, что бесплатного ничего не бывает, а особенно в Москве! И уж тем более – лечение.

Мы поговорили с пациентами и с теми, кто их встречает, чтобы из первых рук узнать, как все происходит.

Одна из жительниц Ленского района приехала по программе, чтобы сопровождать на лечение своего внука. Она по достоинству оценила как квалификацию московских врачей, так и отлаженную работу самой программы. По ее словам, в стационаре внука комплексно обследовали согласно диагнозу.

- Врачи сделали необходимые анализы, полное лабораторное обследование, - перечислила женщина. - Нас очень тепло встретили, большое спасибо сотруднице, которая этим занималась, устроили в больницу в кратчайшие сроки, все так доброжелательно. Внука обследовали, все это заняло неделю, потом также доброжелательно проводили. Условия были хорошие, питание в больнице было на уровне – ежедневно давали соки, фрукты, йогурты, масло.

Как определили специалисты, проводившие обследование мальчика, лечение возможно в домашних условиях, и госпитализация не потребуется.

За эффективностью работы программы следит Департамент здравоохранения Москвы. Постепенно она развивается и набирает популярность.

- Мы планируем принять людей по максимуму – сколько обратится - столько и примем, - заверяет координатор программы, отвечающая за перевозку пациента из дома до больницы, Екатерина. - У нас уже с начала июня порядка 26 жителей Ленского района уже участвуют в данной программе. Кому-то сделали операцию, кому-то просто была необходима реабилитация. Новые пациенты к нам прибывают практически каждый день.

С каждым человеком договариваются на определенный день, в который он готов полететь в больницу.

- Организовываем транспорт, который забирает человека прямо от самого дома, помогаем погрузить вещи. Некоторые плохо ходят, мы помогаем им – доставляем в аэропорт Сыктывкара, где провожаем максимально насколько это возможно, иногда прямо до стойки регистрации, куда уже дальше не пропустят, - рассказывает Екатерина. - Ведь многие люди, особенно пожилые, боятся летать, их пугает обстановка большого аэропорта – и мы создаем условия, чтобы человек комфортно себя чувствовал, не боялся заблудиться или еще что-то. И уже в Москве снова встречаем – потеряться в таких условиях невозможно.

По словам специалиста, пациента из аэропорта везут сразу в больницу. Там уже все готово к приезду - его привозят и передают в руки врача. Только после этого миссия считается выполненной – доставить человека в максимально комфортных условиях. В больнице такие условия создают уже врачи. Они проводят обследования и даже операции, если это необходимо. Если после обследования врачи понимают, что в этой больнице полную помощь согласно диагнозу оказать нельзя, то пациента переводят в другую больницу, специализирующуюся именно на этом направлении лечения.

- Для человека это абсолютно бесплатная программа, хочется все-таки призвать людей, чтобы они не боялись, здесь действительно все на высшем уровне: и врачи, и сотрудники больницы - все принимают очень хорошо. Некоторые люди боятся, но это нормально – не всегда бывает такая возможность, когда что-то столь полезное может быть бесплатным. Наша цель – в том числе донести до людей: если кто-то нуждается в квалифицированной медицинской помощи, чтобы они обращались и пользовались такой возможностью, - говорит Екатерина. - Люди очень волнуются, они до последнего не верят, что это возможно, но когда прилетают в Москву и видят, что их действительно встречают, они начинают сознавать, что все реально и на самом деле.

Также для гостей столицы составляют и культурную программу.

- По возможности, стараемся куда-то сводить людей. Тем более тем, кто приезжает впервые, все вдвойне интересно, и мы по возможности обеспечиваем им прогулки в зависимости от пожеланий. Люди видят и чувствуют отношение к себе, поэтому о программе они оставляют только положительные отзывы, - резюмирует специалист.

Напомним, благодаря прямому соглашению на уровне правительств Москвы и Архангельской области, жители Ленского района могут максимально быстро получить медицинскую помощь в любой из почти полусотни ведущих клиник российской столицы. В центральной городской больнице столицы района - Яренска работает специальный кабинет, где всем желающим помогают организовать обследование и лечение в Москве. Достаточно лишь полиса обязательного медицинского страхования и подтвержденного диагноза, чтобы быстро получить возможность оценить качество московского здравоохранения, признанного одним из лучших в России.