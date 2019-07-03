2019-07-03T13:04:05+03:00
Происшествия

Бизнес-партнер беглого банкира Вдовина обвинил жену в краже украшений на 33 млн рублей

По словам бизнесмена Юрия Самаркина, женщина похитила ювелирные изделия из сейфа в его особняке
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Банкир Андрей Вдовин. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий МашковБанкир Андрей Вдовин. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков
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Самаркин проживает со своей гражданской женой Еленой в коттеджном поселке Стольное в Одинцовском районе. Поселок этот считается элитным, дома в нем стоят от 100 миллионов до миллиарда. Сам Юрий Самаркин крупный столичный бизнесмен, он владеет торговым центром «Мегацентр Италия». Недавно предприниматель написал заявление в полицию на свою возлюбленную, обвинив ее в краже очень дорогих украшений. По словам Самаркина, в период времени между 5 и 8 июня 38-летняя Елена Х. похитила из его дома ювелирные изделия на сумму более 33 миллионов рублей.

- В полицию обратился 53-летний бизнесмен Юрий Самаркин с просьбой привлечь к уголовной ответственности его гражданскую жену Елену. Юрий утверждает, что женщина похитила из сейфа в его доме в поселке Стольное ювелирные украшения и наличные: золотое кольцо с желтым бриллиантом стоимостью 20 млн. руб., три пары сережек с бриллиантами стоимостью 5 млн. руб., золотой браслет фирмы Cartier с бриллиантами стоимостью 5 млн. руб., золотое колье с бриллиантами стоимостью 3 млн. руб. Общий ущерб составил 33 млн. 100 тыс. рублей. - сообщил КП источник в правоохранительных органах.

Местная полиция возбудила по факту уголовное дело по статье 158 УК РФ «кража в особо крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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