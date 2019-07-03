2019-07-03T13:08:37+03:00
Происшествия

В Москве у польского бизнесмена украли деньги и все документы

У мужчины похитили крупную сумму денег, а также польский паспорт и вид на жительство на территории РФ
Артем ДЕГТЯРЕВ
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В Москве обокрали квартиру польского бизнесмена.В Москве обокрали квартиру польского бизнесмена.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Инцидент произошел 30 июня на улице Гашека в Москве. Неизвестный взломал замок и проник в квартиру заместителя генерального директора Польской туристической организации в России Артура Муравски. На момент проникновения самого Артура в квартире не было, он был на встрече с партнерами.

- В полицию обратился 38-летний гражданин Республики Польша Артур Муравски. Мужчина рассказал, что в период с 3 часов ночи и до 3 часов дня 30 июня в его московскую квартиру вломился неизвестный и похитил документы и деньги. Вор похитил из квартиры несколько банковских карт, польский паспорт, вид на жительство на территории России, а так же денежные средства в разных валютах: 5000 польских злотых и 600 евро. - рассказал КП источник в правоохранительных органах

Общий ущерб от действий вора составил около 128 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ - Кража. Правоохранители ведут розыск неизвестного, обокравшего польского бизнесмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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