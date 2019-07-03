В Москве у польского бизнесмена украли деньги и все документы

Инцидент произошел 30 июня на улице Гашека в Москве. Неизвестный взломал замок и проник в квартиру заместителя генерального директора Польской туристической организации в России Артура Муравски. На момент проникновения самого Артура в квартире не было, он был на встрече с партнерами.

- В полицию обратился 38-летний гражданин Республики Польша Артур Муравски. Мужчина рассказал, что в период с 3 часов ночи и до 3 часов дня 30 июня в его московскую квартиру вломился неизвестный и похитил документы и деньги. Вор похитил из квартиры несколько банковских карт, польский паспорт, вид на жительство на территории России, а так же денежные средства в разных валютах: 5000 польских злотых и 600 евро. - рассказал КП источник в правоохранительных органах

Общий ущерб от действий вора составил около 128 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ - Кража. Правоохранители ведут розыск неизвестного, обокравшего польского бизнесмена.