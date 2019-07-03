Импортозамещение в медицине: Врачам придется отказаться от передовых операций и дольше держать пациентов под наркозом

На прошлой неделе вступила в силу очередная порция ограничений на госзакупки импортных медицинских изделий. На практике это значит, что для государственных и муниципальных поликлиник, больниц, Скорой помощи и пациентов-льготников будут закупать только отечественные средства ежедневного ухода, эндопротезы, бинты, шприцы и другие расходные материалы. А также исключительно российские аппараты для искусственной вентиляции легких, рентгеновскую технику, аппаратуру для УЗИ и другое медицинское оборудование. Как это может повлиять на работу врачей и качество медпомощи для пациентов? Об этом «Комсомолке» на условиях анонимности рассказал ведущий хирург одного из крупных российских государственных медицинских центров.

- Первые ласточки импортозамещения прилетели к нам, когда начались трудности с поставкой импортных запчастей к оборудованию для операций. Это аппаратура немецких производителей со 100-летним опытом и высочайшим качеством. После начала санкций и старта импортозамещения поставка деталей, расходников для медицинского оборудования стала затягиваться. А на складах в России таких запчастей сейчас нет.

С другой стороны, начали развиваться российские компании по производству эндоскопического оборудования (медицинская аппаратура, предназначенная для диагностики и операций на внутренних органах. - Ред.). Здесь ситуация такая же, как с отечественными автомобилями и немецкими. У последних огромная история, новейшие разработки и очень строгие стандарты качества. Так же эндоскопы: немецкие ощутимо лучше, чем производства российских компаний, работающих от силы 10 - 15 лет.

Разницу в качестве ощущают и пациент, и врач. У тех же отечественных эндоскопов хуже видимость. Это значит, что диагностика может быть менее точной, врач будет делать операцию медленнее и более нервно. Пациенту придется дольше находиться под наркозом. Плюс ко всему у российских эндоскопов меньше срок службы, они быстрее выходят из строя.

Но нельзя не отметить и плюсов. Мы замечаем, что некоторые отечественные компании стараются развиваться, совершенствовать свою продукцию. Раньше, когда у врачей был выбор, российские изделия мало пользовались спросом. А сейчас они более востребованы, производители чувствуют это и больше заинтересованы в своей работе. Стараются подстраиваться под рынок, улучшать качество. Кстати, немаловажный момент: если сломается их оборудование, достаточно быстро можно получить запчасти. С доставкой импортных запчастей, как я уже сказал, есть проблемы. Особенно в последнее время.

Словом, прогресс есть, но до немецкого качества нашим компаниям еще расти и расти. А пациентов нужно лечить сегодня и сейчас. Причем, некоторые виды современных, самых передовых операций мы в принципе не сможем выполнять без расходников зарубежного производства. Нам нужны импортные дренажи, другие средства. На сегодня российские производители просто не могут сделать нам эти изделия необходимого качества.

Если нас обяжут пользоваться расходными материалами другого качества (то есть отечественными, не соответствующим требованиям. - Ред.), то от ряда операций, новейших технологий придется попросту отказаться. Да, пациенты будут предлагать закупать расходники за свой счет, но приобрести все необходимые запчасти, в том числе для сложного оборудования они вряд ли смогут.

Поймите, я не хочу огульно критиковать импортозамещение. Главная задача для меня - здоровье пациента. Если я получу качественные российские инструменты и расходные материалы, с радостью буду ими пользоваться. Более того, уже есть примеры, когда отечественная аппаратура оказывается даже более совершенной и востребованной. Например, в нашем центре мы используем один из таких приборов, а два аналогичных американских пылятся. И речь идет не о чувстве патриотизма, а о благе для пациентов.

Но на сегодня масштабный запрет за закупку качественного и реально необходимого нам импортного медицинского оборудования и расходных материалов выглядит неоправданной, насильственной и преждевременной перестройкой.