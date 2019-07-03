Федук впервые вышел в свет с бывшей возлюбленной Абрамовича
О личной жизни молодого хип-хоп исполнителя Федора Инсарова, выступающего под псевдонимом Федук, мало известно. В ноябре прошлого года появилась информация, что рэпер встречается с 27-летней Александрой Новиковой, создательницей проекта о здоровом образе жизни, и дочкой известного ресторатора Аркадия Новикова.
Ранее сообщалось, что Саша Новикова встречалась с Аркадием Абрамовичем: сыном миллиардера Романа Абрамовича и российским предпринимателем.
Аркадий также известен как основатель компании, которая занимается инвестициями и связана с некоторыми крупными компаниями, которые котируются на Лондонской фондовой бирже.
Еще в феврале этого года Федук официально подтвердил слухи о романе с Сашей. 27-летний исполнитель хита "Хлопья летят наверх" рассказал об этих отношениях в новой программе Александра Гудкова, вышедшей на Youtube-канале.
В минувший понедельник в кинотеатре "Москва" прошла российская премьера экшн-триллера "Анна", на которой парочка впервые появилась вместе.
ИСТОЧНИК KP.RU