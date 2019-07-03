2019-07-03T15:02:44+03:00
Звезды

Федук впервые вышел в свет с бывшей возлюбленной Абрамовича

С Сашей Новиковой музыкант встречается около года
Дарья ПАВЛОВА
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Федор Инсаров (Федук) и Александра Новикова.Федор Инсаров (Федук) и Александра Новикова.Фото: Предоставлено организаторами
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О личной жизни молодого хип-хоп исполнителя Федора Инсарова, выступающего под псевдонимом Федук, мало известно. В ноябре прошлого года появилась информация, что рэпер встречается с 27-летней Александрой Новиковой, создательницей проекта о здоровом образе жизни, и дочкой известного ресторатора Аркадия Новикова.

Ранее сообщалось, что Саша Новикова встречалась с Аркадием Абрамовичем: сыном миллиардера Романа Абрамовича и российским предпринимателем.

Аркадий также известен как основатель компании, которая занимается инвестициями и связана с некоторыми крупными компаниями, которые котируются на Лондонской фондовой бирже.

Еще в феврале этого года Федук официально подтвердил слухи о романе с Сашей. 27-летний исполнитель хита "Хлопья летят наверх" рассказал об этих отношениях в новой программе Александра Гудкова, вышедшей на Youtube-канале.

В минувший понедельник в кинотеатре "Москва" прошла российская премьера экшн-триллера "Анна", на которой парочка впервые появилась вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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