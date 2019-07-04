США не смогли бы получить независимость без России

4 июля 1776 года, почти два с половиной века назад, Второй континентальный конгресс провозгласил независимость тринадцати североамериканских колоний. Однако новое государство, США, поначалу существовало лишь на бумаге. Британский король Георг III не спешил давать бывшим подданным вольную, стал перебрасывать через океан войска, а в Европе — искать союзников для подавления бунта. Но сейчас уже все забыли, что немалую роль в поражении англичан и победе американских патриотов во главе с Джорджем Вашингтоном сыграла… Россия.

Об этом «Комсомолке» рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры международных исследований Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Михаил Башкиров.

КАЗАЧЬЯ ЛАВА

— Правда ли, что Лондон в той войне сделал Петербургу предложение, от которого было невозможно отказаться?

— Насколько мне известно, король Георг действительно рассчитывал использовать казачьи войска на североамериканском театре боевых действий. Это было обычной практикой — например, на стороне англичан против США сражались отряды наёмников из немецкого княжества Гессен. Лондон в то время получал огромные прибыли от морской торговли и готов был щедро платить, а его сильнейший в мире флот — перебросить пехоту за океан. На первых порах в битвах Войны за независимость участвовали всего по нескольку тысяч человек с обеих сторон, к тому же ополченцы Вашингтона поначалу были плохо вооружены. Так что даже пара казачьих полков, имевших реальный боевой опыт в многочисленных войнах Российской империи, могли бы переломить ход событий.

Картина Джона Трамбулла "Декларация о независимости" (1819 год).

— И что же Екатерина II?

— По отношению к революционным событиям в Новом Свете она заняла двойственную позицию. С одной стороны, отказала Георгу III в военной помощи на североамериканском фронте, ссылаясь на «усталость» российской армии после недавней войны с Турцией и восстания Пугачева. С другой стороны, она также и не спешила официально признавать США. Например, когда в августе 1781 года в Петербург прибыл представитель (по сути — посол) американцев Фрэнсис Дейна, императрица отказалась его принять.

— А другие международные игроки?

— Первой державой, признавшей независимость мятежных колоний, стала Франция. Причём не только из благородных соображений — в Париже была жива память о недавнем поражении от англичан в Семилетней войне, из-за чего французы потеряли почти все свои североамериканские владения. Вот они и решили таким образом отомстить своему вечному сопернику — Лондону. На подмогу Джорджу Вашингтону (командующему армией и будущему президенту США) через Атлантику устремились сотни французских волонтёров; самый известный из них, маркиз Жильбер де Лафайет, вооружил целую американскую дивизию за собственный счёт.

ДВОЙНЫЙ СТАНДАРТ? УВОЛЬТЕ, СУДАРЬ!

— Затем в 1789 году революция произошла уже во Франции, граждане свергли короля, провозгласили новое государство, Республику. И Петербург отреагировал совершенно иначе, чем в американском случае: Екатерина даже подумывала послать туда войска для «подавления бунта черни».

— США были далеко, на другом континенте, и американцев в первую очередь интересовала собственная независимость, а не свержение с престола Георга в самой Великобритании. Во Франции, как известно, ситуация была совершенно иной, да и за любыми европейскими делами Петербург следил куда пристальнее — хотя бы в силу географической близости. Так что говорить о каких-то «двойных стандартах Екатерины Второй» здесь нельзя.

— Сейчас отношения между Россией и США такие же двойственные, как в 240 лет назад. Президенты успешно встречаются на саммитах, а с другой стороны — взаимная ругань, санкции…

— Исторической основой для «перезагрузки» наших отношений могла бы стать Аляска. Этот арктический регион освоила Россия, но в 1867 году из-за отдалённости продала полуостров Америке. И до сих пор именно здесь у нас пролегает общая граница с США. При этом о русском владычестве в этом штате помнят и относятся к нашей стране вполне доброжелательно. От глобального потепления и других кризисных явлений наши части Арктики страдают в равной мере, так что здесь между Москвой и Вашингтоном, на мой взгляд, вполне возможен диалог и даже партнёрство.