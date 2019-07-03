Тело принца нашли в ванной после оргии

Арабский принц найден мертвым в Лондоне. Тело 39-летнего сына правителя эмирата Шарджа в ОАЭ обнаружили на полу ванной в его пентхаусе. Рядом с принцем лежали шприцы, а рука шейха Халида бин Султан аль Касими была обвязана галстуком.

Халид бин Султан аль-Касими скорее всего скончался от передозировки запрещенными препаратами. Точную причину смерти обнародуют после судебно-медицинской экспертизы, пишет The Sun. Бездыханное тело мужчины обнаружила его прислуга.

Приехавшая на место трагедии криминалисты нашли при обыске дома наркотики. Опросив соседей, стражи порядка выяснили, что незадолго до смерти принца в его пентхаусе была шумная вечеринка с запрещенными веществами и оргиями.

atelierhabib Халид бин Султан аль-Касими

Отец покойного, эмир Султан III бин Мухаммад аль Касими, сообщил трагическую новость в соцсети. "Шейх Халид бин Султан аль-Касими теперь в руках Господа", - написал убитый горем правитель. В эмирате Шарджа объявлен трехдневный траур.

Высокопоставленные лица и коллеги выражают шейху соболезнования. "Выражаю искренние соболезнования своему брату шейху Султану III бин Мухаммаду аль-Касими в связи со смертью его сына. Прошу Всевышнего дать моему брату терпения в это трудное время", - написал правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид.

Халид переехал в Лондон, когда ему было девять лет. Он закончил курс по архитектуре и обучался в знаменитом колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина. В 2008 году основал собственный бренд одежды Qasimi. Коллекции марки были представлены на Неделях моды и продавались в элитных бутиках Европы. Среди его клиенток была певица Леди Гага.

К слову, старший брат аль-Касими скончался от передозировки наркотиков в 1999 году в возрасте 24 лет. Это тоже случилось в Англии. Больше наследников у эмира нет.