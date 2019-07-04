Жители Приморского края жалуются Президенту России на угольную пыль

Однако многие, кто желал поддержать митингующих и высказать свое мнение в обращении к Президенту и Генеральной прокуратуре России по факту бездействия надзорных органов, увы, попасть на площадь не смогли.

Несмотря на то, что мероприятие с мэрией Владивостока, а именно - дата, место и время были согласованы, как положено, заранее, чиновники в последний момент, видимо, поняв, что скандальный митинг будет проходить аккурат во время прямой линии, попытались дать задний ход, а потом и вовсе полиция перекрыла подходы к площади. Сейчас, конечно, с этим разбирается региональная прокуратура, но факт остается фактом. Гнев людей можно понять. Без малого уже четыре года жители Владивостока и Находки борются с открытой перевалкой угля. Однако, если в столице Приморья и с недавнего времени всего ДФО, ситуация еще более-менее и касается жителей только одной улицы, то в Находке от деятельности стивидоров страдает чуть ли не весь город. Особенно мыс Астафьева.

Право на чистый воздух

Некогда экологическая зона, рядом городской парк, где еще пять лет назад любили отдыхать горожане, а теперь впору вешать знак «Дышать - опасно для здоровья!».

Больше всего людей возмущает тот факт, что еще три года назад жители Находки впервые прорвались на прямую линию к президенту с мольбами о помощи, и Владимир Путин дал указания принять решение о переходе всех стивидоров к закрытой форме перевалки угля, а воз и ныне там. Только единицы медленно, но все же движутся в заданную сторону. Причина всему, по мнению местных жителей и активистов, то, что все проверки надзорных органов больше напоминают фикцию для отвода глаз - от одной жалобы до другой. Последний раз проверка стивидоров была проведена в марте-апреле 2019 года. Тогда приезжали большие начальники из Генеральной прокуратуры России и даже сняли с должности дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева, что оживленно обсуждали региональные СМИ, например Аmurmedia.ru. Тогда у людей появилась надежда на чистый воздух.

Мыс Астафьева 24 часа в сутки окутан пылевой завесой.

- Пока изменений мы особых не видим, - констатирует Надежда Корчевная, вынужденная активистка в борьбе с пылью и общественник. - Надеемся, что начнут их все же понуждать к тому, чтобы перевалки были закрытыми. Проверки вроде какие-то идут, но нас как общественников почему-то никто не привлекает, хотя мы просили об этом. Нам нужно понимать, что объективно делается по улучшению ситуации. На мысе Астафьева больше всего переваливают угля. Крупные компании вроде начали шевелиться и что-то менять к лучшему, надеемся, что на этом не остановятся. А вот те, кто помельче, видимо, рассчитывают проскочить, вложились немножко и думают, что проблема исчезла, – показывает женщина в сторону: метрах в ста от жилых домов расположен терминал ОАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод».

По меркам перевалки ОАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» - не самый крупный стивидор, но, увы, яркий пример того, что сейчас происходит на мысе, особенно если учитывать тот факт, что он расположен аккурат в конце залива, а значит, ветер несет всю пыль исключительно в сторону жилых домов. Да и то, что происходит на территории, хорошо видно и слышно людям с ближайшего пригорка.

- Вот видите, они говорят, пушки у них есть, толку только от них, - показывают нам местные жители. - С такой струйкой воды пыль не приглушить. Это все равно, что пожарный с водяным пистолетиком приедет на пожар, - сравнивают систему пылеподавления люди. - Вон, видно, что всего одна пушка работает, а они говорят, что у них их там чуть ли не четыре.

У маленьких ответственность тоже есть

Еще года три назад все было как-то более-менее, а потом на заводе, глядя на крупных соседей, решили увеличить перевалку угля аж в три раза, и теперь она достигает, по словам представителей завода, практически 800 тысяч тонн в год, а по неофициальным данным - около миллиона. Но для жителей окрестных домов эти заработки для предпринимателей оседают в виде угольной пыли везде, где только можно.

- В детском саду, что рядом, вообще - страх и ужас. Детей после рабочего дня забираешь, а они будто из шахты выползли. Пришлось в другой район перевезти, - акцентирует Сергей, местный житель. - А вот пушки у них стоят, сетки, на заводе говорят, что все в порядке. - Но по итогу имеем то, что имеем. Как ветер от них, так все вообще в пыли, окна стараемся не открывать, но все равно дома слой пыли, жена, вон, все цветы повыбрасывала, потому что даже они сдохли. Болеть стали чаще, а врачи говорят: попейте что-нибудь от кашля. А что они сделают?

Жители замученные угольной пылью, который год закидывают жалобами надзорные органы, но меры реагирования, желаемых результатов почему-то не приносят!

Идем в порт пообщаться с руководством, чтобы узнать, как проходит необходимая для спокойствия населения модернизация. Охрана сразу заявляет, что управляющего завода Николая Заварзина нет. Видимо, уже устал от публичного внимания?

Это можно понять, ведь за последние два года, судя по информации в разделе «Документы суда - Судебные решения по административным делам» на сайте Находкинского городского суда Приморского края, завод не раз наказывали за нарушение экологического законодательства. По словам представителя завода, вышедшего пообщаться с общественниками, они делают все, чтобы снизить выброс угольной пыли.

Поставили пылеподавляющие пушки, устанавливают заградительные сетки. Тем не менее, по мнению местных жителей, чьи дома расположены всего в ста метрах от предприятия, меры малоэффективны.

Решения есть, а контроля нет?

И действительно, с пригорка хорошо видно, что сетки, на которые уповает порт, едва ли наполовину прикрывают огромные кучи с углем - где тут уж сдержать то, что разносит ветер по округе! Именно поэтому люди и считают, что проверки надзорных органов носят исключительно формальный характер, если не замечается очевидная экономия предприятия на своих стараниях привести все хоть как-то к санитарным нормам.

Из общения с директором по связям с общественностью ОАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» у общественников сложилось убеждение, что закрытая перевалка - очень дорогостоящая, что такие методы где-то и существуют, но это слишком большие затраты, которые порт пока не может себе позволить...

То есть, если мы правильно поняли представителя завода, то мелкие стивидоры Находки хотят заниматься перевалкой на прежних условиях, так как вкладываться в закрытую форму не для них? Больно дорого! Действительно, подобные технологии под силу крупным компаниям, которые в принципе согласны на проведение модернизации, а некоторые даже начали определенную работу в данном направлении. Но жители задаются вполне закономерным вопросом: если «мелкие» не горят желанием или не могут проводить полноценную модернизацию, то почему бы им обстоятельно не вложиться в обеспечение экологической безопасности?

Ведь если бы проверяющие органы действительно присмотрелись более внимательно к тому же «Примзаводу», то задались бы первым вопросом: «Каким образом произошло техническое перевооружение предприятия?». Ведь для опасного производственного объекта нужно положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

Что касается санитарно-защитной зоны, то при техническом перевооружении предприятия должна была быть проведена соответствующая корректировка. Кстати, воздух воздухом, а как же быть с водой?

Представители «Примзавода», ведущего перевалку угля ближе всех к жилым домам, пытаются убедить население, что они делают все возможное для снижения пыли, но люди предпочитают доверять своим глазам.

Оказывается, еще в 2017 году Находкинская транспортная прокурора предъявляла заводу претензию по факту нарушения природоохранного законодательства и Водного кодекса РФ. АО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» осуществлял сброс сточных вод в бухту при отсутствии разрешения о предоставлении водного объекта в пользование, не имел нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территории завода отсутствовали очистные сооружения ливневой канализации, то есть уголь, смываемый теми самыми поливалками, стекал прямо в море. Однако, чтобы сделать все по уму, неприспособленный для подобной перевалки старый порт нужно кардинально модернизировать.

То есть расчистить причал, залить все бетоном, сделать стоки, установить оборудование по замкнутому циклу очистки воды. Но для этого нужны не только деньги, но и время! А если верить жителям соседних домов, перевалка угля здесь практически не приостанавливалась. В общем, появились ли очистные сооружения на территории завода или нет, так и не понятно.

Также в 2017 году транспортная прокуратура предъявила заводу претензию в нарушении статьи 34 ФЗ 155 «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». Оказывается, все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном море, в данном случае по перевалке угля, могут осуществляться только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, которой порт, начав свою деятельность, скорее всего не обзавелся.

- А что у вас с пожарной безопасностью? - интересуемся у представителя администрации завода.

- Ну, с ней все в порядке, - лаконично, но как-то не совсем уверенно отвечает женщина.

Почему мы поинтересовались пожарной безопасностью? Так все просто. Хранение угля в таких масштабах чревато пожарами. А ведь вызывает вопросы и состояние техники, с помощью которой осуществляется перемещение вагонов с углем по территории, все ли в порядке с ней?

Общественники Находки каждый день наблюдают за работой стивидоров издалека! И пока, особых изменений к лучшему не видят.

Р.S. По словам местных жителей, директор завода и он же совладелец Николай Заварзин еще недавно жил рядом с портом, но почему-то съехал. Кстати, жил в тех самых домах, где сейчас люди вынуждены дышать угольной пылью, пока предприятие зарабатывает деньги. Если мы верно поняли представителя завода, то вкладываться в экологическое производство, то есть в закрытую перевалку, собственники особо желанием не горят.

Мы постарались объективно показать вам проблему, уделив внимание одному из стивидоров, а их в Находке с десяток, и у всех проблемы, как под копирку. У людей же пока надежды на чистый воздух нет. Причина - если надзорные органы будут формально подходить к проверкам, то порядка еще долго не будет.

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