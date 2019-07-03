Каток, бесплатные мастер-классы и концерты: В центре Москвы пройдет фестиваль урбанфорума

В парке «Зарядье» с 4 по 7 июля проходит традиционный Московский урбанистический форум. Кроме деловой программы, на площадках форума устроят открытый фестиваль Moscow Urban Fest. В афише - бесплатные лекции, мастер-классы, концерты, экскурсии, занятия спортом и проверки здоровья. Сюда в ближайшие выходные, 6 и 7 июля, могут прийти все желающие. Обратите внимание! На некоторые события нужна предварительная регистрация на сайте фестиваля урбанфорума - fest.mosurbanforum.ru/program.

Сегодня расскажем о самых интересных развлечениях фестиваля урбанфорума для всей семьи.

ВЫСТАВКА В МАНЕЖЕ

До 14 июля включительно в «Манеже» можно увидеть главные проекты столицы. На мультимедийной выставке «Москва. Город меняется для вас» с помощью 3D-голограмм, очков виртуальной реальности и арт-конструкций показывают, какой уже стала Москва и как обновится в ближайшие годы. В зоне общественных пространств можно отправиться на интерактивную прогулку на велосипеде, пробежаться по виртуальному парку или набережной. В зоне строительства увидеть проекты реновации районов и десятки красивых макетов - район Большого Сити, парк «Остров мечты», колесо обозрения на ВДНХ, «Лужники», «Олимпийский» и гостиница в «Зарядье». В зоне транспорта можно сделать селфи с моделями поездов метро, МЦК и МЦД, трамваев «Витязь». А на отдельной площадке для детей можно поиграть в классики и попрыгать через виртуальные резиночки, узнать о новых школах, детсадах, игровых площадках.

ГОСТИНЫЙ ДВОР ПРЕВРАТЯТ В ЖИЛОЙ КВАРТАЛ

В Гостином дворе на площадке программы «Мой район» построят городской район в миниатюре. Во дворе откроется настоящий каток. Попасть на него можно без билета. В спортивной зоне можно будет сдать нормы ГТО. В игровой зоне сходить на бесплатные детские мастер-классы по кулинарии и поделкам.

Желающих приглашают на бесплатные экспресс-тестирование на гепатит С, скрининг крови на группу крови, резус фактор, гемоглобин и обследования на рак.

На некоторые события нужна предварительная регистрация на сайте форума.

ЙОГА НА ПАРЯЩЕМ МОСТУ

В парке «Зарядье» по утрам с 7.00 до 9.00 тренеры будут проводить занятия по йоге на Парящем мосту. В Малом амфитеатре желающих зовут на гимнастику с лентами и спектакли. Днем с 11.00 и до 16.00 детей можно привести на экологические, музыкальные и архитектурные мастер-классы. В Медиацентре взрослые послушают лекции урбанистов, блогеров и писателей. Подробная программа - на сайте фестиваля.