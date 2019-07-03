2019-07-03T17:53:44+03:00
Общество

Каток, бесплатные мастер-классы и концерты: В центре Москвы пройдет фестиваль урбанфорума

На все события желающие могут попасть бесплатно
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Moscow Urban Fest пройдет в парке "Зарядье" с 4 по 7 июля.Moscow Urban Fest пройдет в парке "Зарядье" с 4 по 7 июля.
Изменить размер текста:

В парке «Зарядье» с 4 по 7 июля проходит традиционный Московский урбанистический форум. Кроме деловой программы, на площадках форума устроят открытый фестиваль Moscow Urban Fest. В афише - бесплатные лекции, мастер-классы, концерты, экскурсии, занятия спортом и проверки здоровья. Сюда в ближайшие выходные, 6 и 7 июля, могут прийти все желающие. Обратите внимание! На некоторые события нужна предварительная регистрация на сайте фестиваля урбанфорума - fest.mosurbanforum.ru/program.

Сегодня расскажем о самых интересных развлечениях фестиваля урбанфорума для всей семьи.

ВЫСТАВКА В МАНЕЖЕ

До 14 июля включительно в «Манеже» можно увидеть главные проекты столицы. На мультимедийной выставке «Москва. Город меняется для вас» с помощью 3D-голограмм, очков виртуальной реальности и арт-конструкций показывают, какой уже стала Москва и как обновится в ближайшие годы. В зоне общественных пространств можно отправиться на интерактивную прогулку на велосипеде, пробежаться по виртуальному парку или набережной. В зоне строительства увидеть проекты реновации районов и десятки красивых макетов - район Большого Сити, парк «Остров мечты», колесо обозрения на ВДНХ, «Лужники», «Олимпийский» и гостиница в «Зарядье». В зоне транспорта можно сделать селфи с моделями поездов метро, МЦК и МЦД, трамваев «Витязь». А на отдельной площадке для детей можно поиграть в классики и попрыгать через виртуальные резиночки, узнать о новых школах, детсадах, игровых площадках.

ГОСТИНЫЙ ДВОР ПРЕВРАТЯТ В ЖИЛОЙ КВАРТАЛ

В Гостином дворе на площадке программы «Мой район» построят городской район в миниатюре. Во дворе откроется настоящий каток. Попасть на него можно без билета. В спортивной зоне можно будет сдать нормы ГТО. В игровой зоне сходить на бесплатные детские мастер-классы по кулинарии и поделкам.

Желающих приглашают на бесплатные экспресс-тестирование на гепатит С, скрининг крови на группу крови, резус фактор, гемоглобин и обследования на рак.

На некоторые события нужна предварительная регистрация на сайте форума.

ЙОГА НА ПАРЯЩЕМ МОСТУ

В парке «Зарядье» по утрам с 7.00 до 9.00 тренеры будут проводить занятия по йоге на Парящем мосту. В Малом амфитеатре желающих зовут на гимнастику с лентами и спектакли. Днем с 11.00 и до 16.00 детей можно привести на экологические, музыкальные и архитектурные мастер-классы. В Медиацентре взрослые послушают лекции урбанистов, блогеров и писателей. Подробная программа - на сайте фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Первые пациенты вернулись в Архангельскую область из московских клиник
Из Москвы домой, в Ленский район Архангельской области, вернулись первые пациенты, получившие бесплатную медицинскую помощь в столице в рамках реализации программы «Москва – столица здоровья», реализуемой Правительством города Москвы
Новости 24
Шойгу поручил специалистам восстановить глубоководный аппарат, на котором произошел пожар
Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и WhatsApp
В ПАСЕ прокомментировали решение Киева не приглашать наблюдателей на выборы Рады
Очередь на американские визы для россиян начала сокращаться
Исследование: МегаФон стал оператором с самым быстрым мобильным интернетом
Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда генералов
Путин подписал закон о выдаче российского гражданства иностранным специалистам
Роскомнадзор: МегаФон лидирует среди российских операторов по числу базовых станций
Дума рассмотрит проект поправок о маркировке запрещенных организаций в новостных агрегаторах
В украинскую Раду внесли законопроект о запрете сквернословия в СМИ
Генное редактирование помогло успешно удалить ВИЧ
Путин подписал закон о статусе паломников
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Глава украинского МИД раскритиковал внешнюю политику Зеленского
Чебоксары вошли в число финалистов проекта Минстроя РФ по модернизации системы водоснабжения
Пожар в Баренцевом море произошел на аппарате АС-31, а не АС-12
"Газпром" подписал контракт на покупку туркменского газа
Новый фильм Тарантино может стать последним в его карьере
Новый глава Европарламента: санкционная политика против РФ не изменится
Больше 100 полицейских пострадали в столкновении с протестующими в Израиле
Умер кинорежиссер и сценарист Василий Панин
Путин заявил об очевидности перехода мира к многополярности
Мэй выразила соболезнования семьям погибших российских моряков-подводников
Мэр туристической Антальи предложил ввести налог для иностранных путешественников