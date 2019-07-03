2019-07-03T21:00:42+03:00
Общество

Дворовой футбол и лапта: 25 000 детей в Забайкалье участвуют в любительских турнирах

В рамках проекта «От дворового спорта к медалям» ребята по всему краю получили мячи и биты, чтобы подготовиться к масштабным соревнованиям
Майя ВОРОБЬЕВА
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В турнире по дворовому футболу приняли участие 15 000 детей. Фото: АНО «Спорт для всех плюс»В турнире по дворовому футболу приняли участие 15 000 детей. Фото: АНО «Спорт для всех плюс»
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В этих командах нет профессиональных футболистов, даже ученики спортивных школ не выходят на поле. Только обычные ребята, для которых спорт – лишь хобби. Дворовые «сборные» участвуют в масштабных турнирах, охвативших все Забайкалье. Речь о десятках тысяч детей со всего края. Все это - программа «От дворового спорта к медалям».

Проект ставит своей целью развитие массового спорта и физкультуры. Причем, речь именно о любительских занятиях, которые должны поддержать здоровый образ жизни молодого поколения. А заодно ребята знакомятся с историей дворовых видов спорта. Основной упор сделали на футбол и русскую лапту. По этим дисциплинам проводят соревнования, которые охватывают даже самые удаленные уголки региона.

Организаторы хотели познакомить подрастающее поколение с историей дворовых видов спорта. Фото: АНО «Спорт для всех плюс»

Организаторы хотели познакомить подрастающее поколение с историей дворовых видов спорта. Фото: АНО «Спорт для всех плюс»

Инициатором проекта стала Автономная некоммерческая организация «Спорт для всех плюс». Благодаря президентскому гранту организаторы смогли закупить и отправить в различные населенные пункты спортивный инвентарь для подготовки к играм.

- Совместно с Министерством образования края оповестили всех о турнирах, а также разослали по районам мячи, афиши, грамоты и иное. Второй контрольной точкой стали сами игры. По дворовому футболу были целые баталии на протяжении двух месяцев, - рассказывает руководитель проекта Олег Постыка.

Проект ставит своей целью развитие массового спорта и физкультуры. Фото: АНО «Спорт для всех плюс»

Проект ставит своей целью развитие массового спорта и физкультуры. Фото: АНО «Спорт для всех плюс»

Игры в турнире по футболу сначала проходили в отдельных поселках, потом в районах, а затем уже состоялся краевой этап. Всего в соревнованиях приняли участие 15 тысяч детей. 400 из них приехали в Читу на финал. 34 команды разбили на группы во время онлайн-жеребьевки. Судили матчи ветераны футбола Забайкальского края, тренеры футбольного клуба Чита, судьи 1 категории.

Первое место на пьедестале в итоге заняла команда города Борзя, на втором месте оказались школьники из поселка Агинское, «бронзу» взяли ребята из Первомайского. Дополнительно организовали «Кубок надежды». Всем призерам достались медали, кубки, футболки и многое другое.

- Ребята на турнирах перезнакомились, и сами теперь договариваются между собой и устраивают турниры на выходных, просят, чтобы родители их возили друг к другу, - пояснил Олег Постыка.

Около 25 000 детей и подростков из 35 районов Юго-Восточной Сибири стали активными участниками спортивных турниров. Фото: АНО «Спорт для всех плюс»

Около 25 000 детей и подростков из 35 районов Юго-Восточной Сибири стали активными участниками спортивных турниров. Фото: АНО «Спорт для всех плюс»

Весной стартовал турнир по русской лапте. Точнее даже несколько турниров: помимо детских соревнований проходят первенства вузов и городское первенство для взрослых. Финал краевого турнира запланирован на 13-15 сентября.

- Мы сделали так, чтобы в команде было пять девчонок и пять мальчишек. С районами тоже отработали: отправили им инструкции, биты, мячики. Всего в лапту сыграли около 10 000 ребят, - рассказал Постыка.

Останавливаться на достигнутом организаторы соревнований не собираются. В планах теперь проект «Спортивный навигатор» для трудных подростков, попавших в колонию, а к зиме начнут проводить «Хоккей в валенках».

ИСТОЧНИК KP.RU

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