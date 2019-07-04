Что будем делать, если прилетят инопланетяне: пришло время задуматься

Опрос «запустили» энтузиасты организации UK Seti Research Network (UKSRN), занятые поиском разумных обитателей Вселенной. Задумка у них такая: ответив на специально поставленные вопросы, земляне выразят свое отношение к инопланетянам. А это поможет ученым и политикам понять, что конкретно надо делать, позволит выработать оптимальную стратегию поведения, подкрепленную нормами международного права. Она наверняка понадобится на тот случай, если станет точно известно о существовании разумной жизни на других планетах. Если астрономы, к примеру, поймают осмысленный сигнал из космоса, найдут какой-нибудь явно инопланетный артефакт рукотворного производства, откопают на Марсе скелет гуманоида. Или непосредственно где-нибудь встретят пришельцев. Словом, получат солидные доказательства.

Доказательств существования внеземных цивилизаций может стать полученный от них осмысленный сигнал, который потребует времени на расшифровку. Ученые опасаются, что промедление грозит беспорядками. Власти не должны их допустить..

- Мы хотим знать мнение людей, - объяснил цель затеи один из её авторов Мартин Доминик (Dr Martin Dominik,) из Университета Святого Андрея (University of St Andrews). - Люди более впечатлительны, чем ученые, их реакция может оказаться решающей.

По мнению Доминика, главное избежать паники и беспорядков. Их вполне могут спровоцировать, как и сама сенсационная информация, так и ее толкование в средствах массовой информации — особенно тенденциозное и лживое.

Кто знает, вдруг инопланетяне уже тут? И от нас все-таки скрыли эту сенсационную информацию? Или она просачивается, обрастая домыслами и превращаясь в фейковую?

С другой стороны, власти могут скрыть правду и организовать дело так, что просочившиеся новости покажутся фейковыми — утонут в море другой разнообразной дури, которой уже сейчас заполнен информационный фон.

КСТАТИ

Атеистов и буддистов инопланетяне не страшат

Несколько лет назад грядущим "знакомством" с представителями иных миров озаботился Тед Петерс (Ted Peters), профессор-богослов из Университета Чикаго (University of Chicago) и издатель журнала Theology and Science. На одном из собраний Британского Королевского общества он огласил результаты своего социологического исследования, проведенного чтобы выяснить: не рухнут ли мировые религии после того как станет точно известно, что инопланетяне существуют? Не пошатнется ли вообще вера в Бога?

Профессор опросил 1300 человек - представителей разный конфессий. Интересовался и мнением неверующих.

Самыми крепкими — в смысле веры - оказались буддисты: почти все заявили, что инопланетяне никак на нее не повлияют. Но в стойкости остальных землян они усомнились. Примерно 40 процентов опрошенных буддистов предположили, что бесспорный факт существования братьев по разуму создаст проблемы для других религий. Пошатнет их.

Угрозу для своих личных религиозных убеждений увидели примерно 8 процентов католиков. Заявили, что лично будут сильно потрясены. Опасения за состояние своей религии в целом выразили 22 процента. И более 30 процентов посчитали, что угроза нависла и над представителями других конфессий.

Примерно в той же пропорции распределены и страхи других христианских общин - вроде евангелистов и протестантов. Как поведут себя мусульмане, индуисты и иудеи, профессору выяснить не удалось - для обобщающих выводов ученому не хватило данных.

Буддистам уподобились и атеисты. Среди них Петерс насчитал лишь один процент тех, которые полагали, что инопланетяне как-то изменят их восприятие окружающего мира. И большинство - 69 процентов неверующих в Бога - не сомневаются, что знакомство с братьями по разуму повергнет в кризис мировые религии. Среди верующих подобного мнения в среднем придерживаются 34 процента опрошенных.

Имея план контакта, можно к нему приступать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У астрономов новый план уже есть

Первому - старому - плану соответствующих действий на случай обнаружения инопланетян исполнилось уже 30 лет. Его разработали в 1989 году участники проекта по поиску внеземных цивилизаций - SETI. По их разумению, прежде всего следовало обратиться к коллегам за консультацией и подтверждением. Затем надо было поставить в известность власти и лишь после этого оповещать общественность посредством пресс-релизов.

Далее сенсационную новость распространили бы газеты, телевидение, радио. Они, в случае чего, дали бы и опровержение.

Но время внесло свои коррективы, как говорится. Появились интернет, соцсети, блогеры и хакеры. Несравненно возрос риск утечки информации, похищения, преждевременного обнародования.

Дабы сегодня и в ближайшем будущем избежать ажиотажа, спекуляций и недопонимания видные астрономы Дункан Форган (Duncan Forgan) и Александр Шольц (Alelexander Scholz) из Корнелльского университета (Cornell University) предложили новый план действий, которому надо следовать, обнаружив разумную жизнь на чужих планетах.

Форган и Шольц полагают: теперь, наоборот, об открытии следует объявить первым делом. И не мешкая. Чтобы власти или спецслужбы не успели «наложить лапу».

Астрономы предлагают объявить о том, что мы не одиноки во Вселенной в заранее созданном блоге. Там же планируют договориться и о дальнейших действиях. Например, о том, что считать подтверждением, а что опровержением. В блоге же должен быть изложен и весь ход работ.

По мнению ученых, оповестить о предполагаемом обнаружении братьев по разуму стоит даже в том случае, если на то имеются лишь подозрения. Подробно и тоже как можно быстрее надо будет рассказать и о том, что так и не получится подтвердить. Объяснить, почему возникла ошибка.