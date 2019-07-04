2019-07-04T00:59:35+03:00
Умные вещи

У Радио «Комсомольская правда» новое мобильное приложение! Совсем новое

Вы уже можете бесплатно скачать его в Google Play и App Store
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Новое мобильное приложение Радио «Комсомольская правда» уже доступно в Google Play и App Store. Качайте тестируйте, пишите своё мнение!Новое мобильное приложение Радио «Комсомольская правда» уже доступно в Google Play и App Store. Качайте тестируйте, пишите своё мнение!
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Друзья! У нас для вас есть прекрасный летний подарок - новая версия нашего мобильного приложения. Хотя, «новая версия» говорить неправильно. Это полностью новое приложение, созданное с нуля. Мы постарались сделать его максимально быстрым, понятным и удобным для вас.

Что есть уже сейчас:

- Можно слушать прямой эфир Радио «Комсомольская правда». Причем, как московский, так и одного из 34 городов вещания. Выбрать нужный город вещания вы сможете на экране прямого эфира.

- Можно смотреть программу передач. Причем, она меняется на программу передач для конкретного города с местными программами, если вы выберете какой-то регион на экране прямого эфира.

- Можно слушать записи эфиров - подкасты. Чтобы вам было удобнее, мы добавили поиск по названиям программ. Кроме этого, мы сделали для вас ленту «Новое», в которой все подкасты отображаются в хронологическом порядке и ленту «Рекомендуемые», в которую собрали самые крутые интервью. Листайте их справа налево, чтобы увидеть больше! Доступны как московские эфиры, так и местные. Чтобы переключиться на местные подкасты, смените регион на экране прямого эфира.

- Можно связаться со студией в любой момент. Для этого мы собрали под рукой все наши контакты - телефоны, номера для смс, WhatsApp и Viber, электронную почту. Связаться можно как с московской студией, так и с местной!

- Можно настроить качество вещания прямого эфира. Высокое - хорошее качество звука, но расход интернет-трафика чуть повыше. Низкое - качество звука похуже, но зато трафик расходуется максимально бережно. По умолчанию в приложении стоит автовыбор качества вещания. Оно само определяет, какая у вас скорость интернет-соединения и выбирает оптимальный вариант, чтобы вещание не прерывалось.

Чего пока нет, но обязательно появится в ближайшее время:

- Возможность добавлять в избранное, скачивать и подписываться на новые выпуски любимых подкастов. Пока мы не можем этого добавить, потому что нам нужно убедиться, что приложение работает нормально в более простой версии.

Сделали для вас небольшой путеводитель, где что теперь находится.

Сделали для вас небольшой путеводитель, где что теперь находится.

Скачать приложение для устройств на iOs можно здесь, а для устройств на Android тут.

И еще - нам нужна ваша помощь. Приложение совсем новое, поэтому возможны какие-то сбои. Мы его конечно безжалостно тестировали сначала на сотрудниках редакции и устранили массу недочетов, но вдруг на конкретно вашем устройстве что-то пойдет не так. Например, в первый раз приложение может загружаться долго из-за того, что оно синхронизирует список подкастов и программу передач. Просим отнестись к нашему ребенку (а для нас оно также дорого и вынашивалось не меньший срок!) с уважением и не ставить сразу единицы в магазине приложений. Лучше напишите нам - отправьте e-mail в самом приложении через вкладку «Связь со студией». Мы всё читаем и обязательно поправим!

Спасибо вам большое за то, что вы с нами! Приятного прослушивания!

Если не трудно, поставьте нам хорошую оценку в магазинах приложений. Вам ведь не трудно?))

ИСТОЧНИК KP.RU

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