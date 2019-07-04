В сериале "Последние цари" про 1905 год появился мавзолей Ленина

Продолжаются экскурсии в исторической прошлое СССР и России от ведущих западных телегигантов. После успешного "Чернобыля" пришла очередь рассказать и последних российских царях, вернее об их трагической кончине. Не забыв при этом, разумеется, упомянуть Советскую власть, по мнению создателей - бессмысленную и беспощадную.

Всегда считалось, что раз фильм, или сериал, документальный, то факты должны быть проверены и перепроверены не единожды. Однако, просматривая "Последних царей", надеясь на "второй Чернобыль", зрители увидели в Москве дореволюционной России... мавзолей Владимира Ильича Ленина в его нынешнем виде. Это учитывая, что первый деревянный мавзолей возвели только в январе 1924 года, второй, опять же деревянный, в мае 1924-го. Каменный мавзолей построили только к октябрю 1930 года!

Мог ли Николай II подумать, что, приехав в Москву, он увидит усыпальницу вождя мирового пролетариата? Вряд ли...

А ведь о "Последних царях" говорили как об одном из самых дорогостоящих документальных сериалов на Netflix.

Чего же ожидать дальше - Екатерину Вторую по ручку со Сталиным (сериал от канала НВО о жизни российской императрицы выходит уже этой осенью)? Петра Первого, провожающего Примадонну на Ленинградский вокзал? Ивана Грозного, убивающего Алексея Гагарина?

Хотя некоторым и в России наплевать на факты. Главное, говорят, снято красиво. Не то, что у нас...