2019-07-04T14:09:26+03:00
Происшествия

В Москве журналиста задержали за сбыт и хранение наркотиков

22-летний парень ожидает суда после того, как его задержали во время контрольной закупки гашиша
Наталия ЕРОШКИНА
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В Подмосковье задержали журналиста, который обвиняется в сбыте и хранении наркотиков.В Подмосковье задержали журналиста, который обвиняется в сбыте и хранении наркотиков.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Павел Полтавец – корреспондент зеленоградского новостного портала "Издательский дом 41" (по крайней мере был им на момент задержания). Журналист готовит материалы о происшествиях местного масштаба. 29 августа 2018 года Павел сам попал в оперативные сводки. Вечером того дня он был задержан в ходе "контрольной закупки" в родном Зеленограде. Оперативники задержали Пашу, когда он пытался сбыть 1,4 грамма гашиша. Уже на следующий день на парня завели уголовное дело по ч 1 ст. 228.1 УК РФ за незаконный сбыт наркотических веществ. Но лишь неделю назад следствие окончательно установило вину Павла и полностью восстановила хронологию событий для передачи материалов в суд.

Следствие установило, что журналист в ходе операции «проверочная закупка» получил от подставного покупателя 1000 рублей за кусок гашиша. Вскоре Павел был задержан полицейскими. Через 3 дня в ходе обыска в квартире молодого человека нашли ещё 0.2 грамма того же наркотика. Павел признал свою вину, раскаялся в содеянном и стал активно сотрудничать со следствием. Исходя из показаний Павла, оперативникам удалось установить распространителя наркотиков в городе.

— А что тут скажешь, я сам виноват. Мне стыдно перед коллегами, эта история может меня серьёзно опозорить и помешать мне остаться в профессии, — делится Павел Полтавец с журналистом КП. – Я действительно допустил большую ошибку.

Как рассказали нам в самой редакции, Павел с Нового года не работает в издании. После случившегося парень уволился. Коллеги несколько раз пытались с ним связаться, но его номер был отключен, и ни с кем из товарищей он на связь не выходил.

Впереди у молодого человека суд, Павел надеется, что раскаяние и помощь в расследовании помогут смягчить приговор. На данный момент статья, по которой предъявлено обвинение журналисту предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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