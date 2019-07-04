Байкер Хирург и вправду хирург!

Президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) объяснял свой псевдоним профессией - в молодости он поработал челюстно-лицевым хирургом. Однако подробностей никогда не раскрывал. И вот сейчас показал "КП" и диплом, и трудовую книжку после того, как стал почетным гостем на выпускном в своем родном вузе - Московском государственном медико-стоматологическом университете. В этом году исполнилось ровно 35 лет, как он сам в этот день получил диплом врача.

Александр Залдастанов за операционным столом. Кадр из видео МГМСУ

- 6 лет я работал в поликлинике, 2 года в ординатуре. А потом... моя страна рухнула, и ветер истории подхватил и понес меня в другую даль, в другое измерение. И уже там мы вписали мотоциклами свое имя в новейшую историю России, - рассказал он со сцены выпускникам 2019 года.

Диплом врача был получен 35 лет назад. Фото: из личного архива Александра Залдастанова

Сейчас его в медицину вновь вернул его любимый писатель Александр Проханов. Хотя конечно, это скорее, высокопарная метафора.

- Когда я отстоял очередь за автографом к его новому роману, он подписал книгу так: "Хирург ампутирует зло". Для меня после этого наше байк-шоу превратилось в огромный операционный стол, а его кульминационная часть - в мой скальпель, - заключил гость.

Трудовая книжка с записями о работе в поликлинике и ординатуре. Фото: из личного архива Александра Залдастанова

Трудовая книжка с записями о работе в поликлинике и ординатуре. Фото: из личного архива Александра Залдастанова

И пригласил всех выпускников своего университета 10 августа в Севастополь на байк-шок "Тень Вавилона", пообещав, что входными билетами будут их дипломы.

А вуз в ответ подарил ему редкие видеокадры из медицинского прошлого. Таким Хирурга не видел еще никто!