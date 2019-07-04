В Москве подросток жестоко избил в метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Заторможенная речь и целый букет болезней - вот то, что каждый день напоминает 53-летнему Игорю Брехову о страшной аварии на Чернобыльской атомной станции. Именно проблемы с речью, вызванные радиацией, чуть было не лишили мужчину жизни во время странного конфликта в метро. Все произошло на станции "Бульвар Дмитрия Донского" днем в среду, 3 июля. Игорь возвращался домой из больницы и попытался обогнать молодого человека с девушкой, которые неспешно поднимались по ступенькам.

- Мне тяжело говорить, поэтому я жестом руки показал им, что хочу пройти. Девушка сдвинулась в сторону, и я смог их обогнать. Уже на выходе из метро меня догнал ее парень, стал говорить совершенно дикие и непонятные мне вещи. Он заявил, что я лапал его пассию, простите, за попу ! Я ответил, что такого не было, и получил несколько ударов по лицу и телу, - рассказал "Комсомолке" Игорь Брехов.

По словам очевидцев, подросток нанес более десяти ударов. При этом Игорь даже не сопротивлялся.

- Я только просил его не бить меня по печени. Мне же год назад сделали пересадку. Но ему было все равно, - возмутился Игорь.

Никто из прохожих даже не пытался заступиться за мужчину. Только спустя несколько минут подоспевшие сотрудники полиции оттащили в сторону разъяренного молодчика.

- Он сразу им сказал, что его арестовывать нельзя, что ему всего 17 лет. Я просил не отпускать его. Но чем все закончилось, не знаю, так как меня увезли на "Скорой", - рассказал Игорь.

Игорь возвращался домой из больницы, когда на него напал прохожий, обвинив в непристойном поведении.Фото: Личный архив

Сейчас Игорь находится в институте имени Склифосовского. Самые серьезные опасения у врачей вызывает состояние печени.

- Я очень плохо себя чувствую. Врачи пока не дают прогнозов, - рассказал Игорь.

Личность его обидчика уже установлена. Молодому человеку действительно 17 лет. Известно, что парень занимается единоборствами. Уголовное дело возбудила столичная полиция, но позже было принято решение о передаче расследования в Следственный комитет.

- Уголовное дело возбуждено по статье "Побои". Проводится ряд следственных действий, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Игорь проведет в больнице как минимум еще две недели. Рядом с ним находятся жена и две дочки.

Игорь Брехов одним из первых оказался на месте аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году он нес воинскую службу в закрытом военном городке Чернобыль-2, что в семи километрах от атомной электростанции. После аварии в опасной зоне он провел 14 дней.

- Я грузил песок в мешки, которым потом с вертолета забрасывали смертоносный реактор , - вспоминает Игорь. 12 мая меня перевели в Серпухов. Туда все наши солдаты приехали в загрязненной радиацией военной форме. Мы ее так и носили все время, не снимали...

Спустя год после случившегося Игорь стал инвалидом.

— Когда -то мне казалось, что лучше быстро сгореть, чем мучиться с тяжелой формой инвалидности. Чернобыль ударил меня практически по всем органам: вышла из строя печень, мне удалили селезенку и желчный пузырь, я практически потерял речь, - рассказал Игорь.

Но мужчина нашел в себе силы жить дальше. Уже после аварии он дважды стал отцом.