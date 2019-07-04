Эксперт предупредил об опасности кибератак после выдачи электронных паспортов в России

Уже в следующем году россиян постепенно начнут переводить на электронные паспорта — правительство страны наконец-то утвердило их концепцию. По идее чиновников, первые электронные удостоверения будут выдаваться с июля 2020 года, выпуск классического бумажного удостоверения личности прекратится с 2023 года, а с 2028 планируется полный переход на новый вид документа.

Электронный паспорт представляет собой пластиковую карту со встроенным чипом, на котором и будут записаны личные данные гражданина. Помимо этого, предусматривается еще и второй вариант паспорта — в виде защищенного мобильного приложения, в котором, по замыслу, в новом документе будет храниться не только стандартный набор паспортных данных, но и другие данные, собранные в так называемом «цифровом профиле»: ИНН, СНИЛС, водительские права, соцстрахование и др. Таким образом, отпадает нужда носить собой кучу разных документов, упрощается доступ к получению электронных услуг, без лишней траты времени и очередей.

Разработчики уверяют о высшей степени защищенности данных, при этом аналитики информационной безопасности не исключают, что киберпреступники все равно будут проявлять интерес к этой базе данных:

- С одной стороны, переход на цифровую сферу — это хорошо, но уверен, что в первое время, период обкатки, будет достаточно большое количество кибератак на систему, - прокомментировал «Комсомолке» директор агентства разведывательных технологий, эксперт в сфере кибербезопасности Роман Ромачев. - Так что многое будет зависеть от тех, кто разрабатывал систему, кто ее поддерживает и обслуживает, от уровня безопасности его «железа» и компетентности сотрудников.

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