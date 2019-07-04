Импортозамещение в медицине: Пациенты готовы лечиться отечественным. Но вместе с чиновниками!

Совсем недавно в силу вступили ограничения на госзакупки импортных медицинских изделий – теперь в больницах будут использовать отечественные бинты, антисептические салфетки, абсорбирующее белье. Нововведения коснулись не только медицинских средств, но и операций – из-за перехода на отечественное оборудование пациента будут дольше держать по наркозом. Что думают об этом читатели «Комсомольской правды»:

*** Такие нововведения хороши при условии, если чиновники будут получать медицинскую помощь – плановую и экстренную - исключительно у себе в стране.

*** Когда же произойдёт импортозамещение пальмового масла на отечественные натуральные молочные и прочие продукты питания, ведь в СССР пальмового масла для пищевых целей импортировалось 300 г в год на человека, сейчас же 7,2 кг, и ежегодно происходит наращивание закупок импортного низкосортного пальмового масла. Давно всем известно, что пальмовое масло опасно для здоровья и является причиной резкого повышения смертности от ишемической болезни сердца и онкологии.

*** Вчера была в поликлинике и сдавала кровь на анализ. Ватка и бинт – отечественные. Подтверждаю.

*** В России как будто уже несколько десятилетий уничтожается население. Посмотрите на уровень обычной городской районной больницы, чем там лечат, в каких условиях пациентов держат. Если в Санкт-Петербурге в больнице Красносельского района невозможно выжить даже здоровому, то что творится в провинции? Уровень лечения начала 20 века, а иногда и хуже.

*** Какими бинтами перевязывали во время Великой отечественной? Импортными? Сомневаюсь. Наш российский предприниматель пусть производит хорошие настоящие бинты. Для этого нужны соответствующие требования.