2019-07-04T17:01:08+03:00
Здоровье

Импортозамещение в медицине: Пациенты готовы лечиться отечественным. Но вместе с чиновниками!

Недавно в силу вступили ограничения на госзакупки импортных медицинских изделий
Дарья КУЧМАЕВА
Поделиться:
Теперь в больницах будут использовать отечественные бинты, антисептические салфетки и абсорбирующее белье.Теперь в больницах будут использовать отечественные бинты, антисептические салфетки и абсорбирующее белье.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Совсем недавно в силу вступили ограничения на госзакупки импортных медицинских изделий – теперь в больницах будут использовать отечественные бинты, антисептические салфетки, абсорбирующее белье. Нововведения коснулись не только медицинских средств, но и операций – из-за перехода на отечественное оборудование пациента будут дольше держать по наркозом. Что думают об этом читатели «Комсомольской правды»:

*** Такие нововведения хороши при условии, если чиновники будут получать медицинскую помощь – плановую и экстренную - исключительно у себе в стране.

*** Когда же произойдёт импортозамещение пальмового масла на отечественные натуральные молочные и прочие продукты питания, ведь в СССР пальмового масла для пищевых целей импортировалось 300 г в год на человека, сейчас же 7,2 кг, и ежегодно происходит наращивание закупок импортного низкосортного пальмового масла. Давно всем известно, что пальмовое масло опасно для здоровья и является причиной резкого повышения смертности от ишемической болезни сердца и онкологии.

*** Вчера была в поликлинике и сдавала кровь на анализ. Ватка и бинт – отечественные. Подтверждаю.

*** В России как будто уже несколько десятилетий уничтожается население. Посмотрите на уровень обычной городской районной больницы, чем там лечат, в каких условиях пациентов держат. Если в Санкт-Петербурге в больнице Красносельского района невозможно выжить даже здоровому, то что творится в провинции? Уровень лечения начала 20 века, а иногда и хуже.

*** Какими бинтами перевязывали во время Великой отечественной? Импортными? Сомневаюсь. Наш российский предприниматель пусть производит хорошие настоящие бинты. Для этого нужны соответствующие требования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Эксперты выяснили, где хранят деньги российские путешественники
Матвиенко: необходимо запретить ученикам использовать телефон в школе
Захарова заявила об отсутствии прогресса в выводе войск США из Сирии
Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане
Тысячный «Земельный сертификат» вручен в Вологодской области
Джанлуиджи Буффон возвращается в «Ювентус»
МИД РФ: Встреча Рябкова и Томпсон по стратегической стабильности пройдет 17-18 июля
Совет директоров ЦБ РФ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Полковнику ФСБ Черкалину предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере
Жоау Феликс обошел Криштиану Роналду по сумме трансфера
Квартал красных фонарей перенесут на окраину Амстердама
Россия выразила протест из-за обозначения Южных Курильских островов частью Японии на саммите G20
МИД РФ: Трамп с энтузиазмом отреагировал на приглашение приехать на 75-летие Победы
Путин встретился с Папой Римским в Ватикане
"Автодор" прокомментировал заявления Юрия Чайки об уголовном деле на главу компании
Ввести уголовную ответственность для "черных" кредиторов предложили в Минфине
В морской порт Одессы зашли военные корабли НАТО
Набиуллина: есть потенциал для снижения ипотечной ставки в России
Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
В выходные в Москве погода достигнет «холодного дна»
Турции предложили закупить российские Су-35, вместо американских F-35