Океанологи РАН пересчитали черноморских дельфинов от Сочи до Анапы

Ученые Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук провели масштабное исследование черноморских дельфинов: океанологи посчитали морских животных с воздуха. Исследователи облетели более 1000 километров акватории от Сочи до Анапы, собирая данные о популяции. Экспедиция прошла при поддержке ПАО «НК «Роснефть». Последний раз полноценные исследования черноморских дельфинов проводились около 30 лет назад, еще в 80-х годах прошлого века.

Океанологи наблюдали за животными с вертолета Ми-8. С обоих бортов воздушной машины ученые вели высокодетальную цифровую фотосъемку. Кроме того, на вертолете установили автоматический фотокомплекс, который непрерывно снимал поверхность моря. Съемка поможет океанологам точно установить количество животных. Во время полета сотрудникам РАН попадались и одиночные особи, и целые стаи - примерно из двух десятков дельфинов. По словам ученых, чаще всего дельфины встречаются в районе Геленджика и Новороссийска.

Фото пресс-службы ИО РАН

Авиаучет океанологи провели после морской экспедиции в рамках второго сезона исследовательских работ, финансируемых «Роснефтью». В 2018 году ученые РАН по инициативе компании приступили к трехлетнему исследовательскому проекту «Изучение и мониторинг морских млекопитающих как индикатора устойчивого состояния экосистем Чёрного моря». Первая морская экспедиция прошла в сентябре прошлого года. Полученные с воздуха данные помогут океанологам составить карты распределения и плотности дельфинов в районе Черного моря. С их помощью можно будет оценить, как живет и чувствует себя популяция черноморских животных в наши дни.

Фото пресс-службы ИО РАН

Наблюдение за китообразными Черного моря - не единственное экологическое исследования, финансируемое «Роснефтью». Компания традиционно уделяет большое внимание заботе об окружающей среде и экологическому мониторингу в районах своего присутствия. В зоне Арктики эксперты при ее поддержке проводят наблюдения за белыми медведями. Компания является крупнейшим разработчиком запасов на шельфе России, и изучение полярных мишек ведется в районах перспективного освоения месторождений углеводородов. Кроме того, во время арктических экспедиций, инициированных «Роснефтью», биологи наблюдают за морскими млекопитающими и птицами. Нефтяники поддерживают и другие экологические проекты, в том числе по программы по сохранению популяций амурского тигра, изучению дикого северного оленя в Эвенкии, сибирского соболя, а также атлантического подвида моржа.