2019-07-04T19:34:22+03:00
Звезды

Представлен трейлер к фильму «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Лента выйдет в прокат во второй половине 2019 года
Георгий ШАКОВ
Поделиться:
Лев ЯшинЛев ЯшинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Представлен трейлер очередного российского фильма о большом спорте. Картина "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" рассказывает о жизни лучшего вратаря в истории советского футбола. Легендарный голкипер - единственный вратарь, получавший награду «Золотой мяч». В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом мира.

Картина рассказывает о ключевых моментах из жизни Льва Яшина. Кино не только про спорт. Фильм расскажет в том числе и о личной жизни главного героя. В центре внимания будут карьерные взлёты и падения знаменитого вратаря. В картине покажут тяжёлое время для голкипера, когда его представляли в роли главного виновника поражений советской сборной.

Лев Яшин Вратарь моей мечты Трейлер 2018 МатроскинТВ HD .

Интересно, что картина будет представлена на суд зрителей с опозданием. Фильм получил государственную поддержку в размере 60 миллионов рублей. Картина должна была выйти в прокат ещё в конце 2018 года.

Фильм режиссёра Василия Чигинского продолжит серию картин о спорте для массового зрителя. В 2017-м году вышла российская спортивная драма о победе советских баскетболистов «Движение вверх», получившая положительные отзывы. В 2013-м году зрители положительно оценили фильм «Легенда №17», повествующий о жизни легендарного хоккеиста Валерия Харламова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На юге Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6
В торговом центре "Авиапарк" в Москве потек самый большой в Европе аквариум
Эксперты назвали самые популярные автомобили в России
Киев: дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
МИД РФ: Россия рассчитывает, что на неформальной встрече ОБСЕ обсудят конфликт на Украине
Пропавшую футболистку сборной Швейцарии нашли на дне озера
МИД Ирана выразил решительный протест послу Британии после задержания нефтетанкера
Путин прибыл на встречу к премьер-министру Италии
В колонии Кокорину и Мамаеву не будут предоставлены специальные условия
В Минздраве оценили исследование ученых о препятствующих онкологии продуктах
МИД РФ: Россия выполнит обязательства по взносам в Совет Европы
Путин прибыл на встречу со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой
Захарова раскритиковала обвинения ФРГ в токсичности российских СМИ
В МИД РФ заявили, что официальных предложений от Киева по освобождению украинских моряков не поступало
Эксперты выяснили, где хранят деньги российские путешественники