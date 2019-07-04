Представлен трейлер к фильму «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Представлен трейлер очередного российского фильма о большом спорте. Картина "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" рассказывает о жизни лучшего вратаря в истории советского футбола. Легендарный голкипер - единственный вратарь, получавший награду «Золотой мяч». В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом мира.

Картина рассказывает о ключевых моментах из жизни Льва Яшина. Кино не только про спорт. Фильм расскажет в том числе и о личной жизни главного героя. В центре внимания будут карьерные взлёты и падения знаменитого вратаря. В картине покажут тяжёлое время для голкипера, когда его представляли в роли главного виновника поражений советской сборной.

Лев Яшин Вратарь моей мечты Трейлер 2018 МатроскинТВ HD .

Интересно, что картина будет представлена на суд зрителей с опозданием. Фильм получил государственную поддержку в размере 60 миллионов рублей. Картина должна была выйти в прокат ещё в конце 2018 года.

Фильм режиссёра Василия Чигинского продолжит серию картин о спорте для массового зрителя. В 2017-м году вышла российская спортивная драма о победе советских баскетболистов «Движение вверх», получившая положительные отзывы. В 2013-м году зрители положительно оценили фильм «Легенда №17», повествующий о жизни легендарного хоккеиста Валерия Харламова.