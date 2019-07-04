2019-07-04T19:56:06+03:00
Общество

В Минэнерго обсудят проблему переработки труб, использованных в нефтехимии

Минэнерго 5 июля проведет совещание по вопросу вторичного использования труб магистральных нефтегазопроводов
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В Минэнерго обсудят проблему переработки труб, использованных в нефтехимииВ Минэнерго обсудят проблему переработки труб, использованных в нефтехимии
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Ранее правительство РФ давало поручения Минстрою, Минэнерго, Ростехнадзору и Росаккредитации провести подобные совещания в срок до 8 ноября прошлого года. Но, как указывают источники, знакомые с ситуацией, разговора не получилось. Проблема обсуждается уже несколько месяцев и по-прежнему ее острота и актуальность только обостряется: профильные структуры заявляют о необходимости ужесточения контроля за эксплуатацией трубопроводов, нефтяные компании настаивают на том, что отработанные трубы следует использовать повторно, в противном случае издержки будут только возрастать. Росприроднадзор и прокуратура могут остановить деятельность нефтяных компаний-нарушителей на срок до 90 суток, а виновных сотрудников лишить свободы на срок до 2 лет.

Минпромторг и Минприроды России свою позицию по вопросу обращения с отработанными трубами подготовили и доложили в Правительство РФ. Согласно материалам, продемонстрированным информированным собеседником, ведомства придерживаются согласованной позиции - в отношении таких труб должно соблюдаться законодательство об отходах, передаваться они могут только компаниям, имеющим соответствующую лицензию на обращение с отходами, а их повторное использование возможно только после утилизации, осуществляемой по технологии, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. При этом, в соответствии с действующими нормами, повторное применение отработанных труб в строительстве после их утилизации не запрещено, они могут быть использованы в объектах пониженного уровня ответственности в качестве вспомогательного строительного материала. Вышеприведенные положения законодательства, по мнению Минпромторга и Минприроды, не нарушают законные интересы компаний ТЭК.

Также стала известна позиция по данному вопросу Всероссийского общества охраны природы (ВООП): организация настаивает на организации проверок законности выдачи территориальными органами Росприроднадзора лицензий на обезвреживание и утилизацию отходов труб ряду компаний, а также проверить соблюдение ими природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства и лицензионных требований. В списке - ООО «УТК», ООО «Альфа-Эксперт», ООО «Эконадзор», ООО «Сигма», ООО «Фирма Вагант-2», ООО «Сибвтормет» и ООО «Райсойл». По мнению представителей ВООП, есть основания полагать, что данные организации не соответствуют требованиям, предъявляемым к осуществлению обезвреживания и утилизации отходов труб. Свои доводы общественники направили в специальном обращении, которое направлено в адрес главы Генпрокуратуры России Юрия Чайки.

По данным участников рынка переработки промышленных отходов, ежегодно в России генерируется порядка 1,5 млн тонн трубы, отработавшей свой ресурс в течение 15-20 лет. При этом, существенная часть из них, как следует из данных Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), из нефтяной отрасли в виде фальсификата возвращается в систему жилищно-коммунального хозяйства. По сути, трубы должны быть переработаны, но недобросовестными компаниями они реставрируются и затем поступают на рынок под видом новых. В целом, за последние шесть лет по данным СМИ и открытых источников, было зафиксировано 3490 крупных аварий в системах тепло- и водоснабжения. Суммарный ущерб, причиненный бюджетам всех уровней в результате аварий и устранения их последствий, за этот период оценивается экспертами в несколько десятков миллиардов рублей. Но, главное, аварии имели серьезные последствия для здоровья и даже жизни людей: от разливов кипятка пострадали 164 человека, погибли 66.

«В денежном выражении объем такого фальсификата оценивается в 40 млрд рублей в год, а с учетом ущерба от аварий в строительстве и ЖКХ вследствие незаконного применения бывших в употреблении труб общие потери экономики можно оценить в 100 млрд рублей», - заявлял директор Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Эксперты также полагают, что одновременно с выработкой решения по вопросу переработки труб, используемых в нефтехимии, будут проводиться и проверки участников рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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