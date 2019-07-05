Санаторно-курортное лечение для пожилых людей в России: где поправить здоровье?

«Для людей старшего возраста, у которых, как правило, есть проблемы со здоровьем, наиболее благоприятен отдых, совмещенный с оздоровлением, в санатории, - говорит доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой профилактической медицины и основ здоровья НГУ им. Лесгафта Роза Цаллагова. - Наработанные программы лечения, которые сохранились во многих здравницах со времен СССР, позволят надолго забыть о своих болезнях».

Исследования показывают, что после лечения в санатории обострения хронических заболеваний происходят в 3 раза реже, а необходимость в госпитализации либо сокращается, либо вовсе отпадает. Есть данные, что регулярное санаторно-курортное лечение способно продлевать жизнь в среднем на 10 - 15 лет.

Балтийское море, Светлогорск

Что лечим: сердечно-сосудистые заболевания

Мягкий климат, деликатное солнце, освежающий морской бриз, непродолжительный перелет - отдых на Балтике идеально подойдет людям старшего поколения, которые плохо переносят жару, акклиматизацию и климатические потрясения.

Пешие прогулки по дюнам, велопробеги по лесным тропинкам (50% территории Светлогорска занимают лиственные и хвойные леса), воздух, насыщенный йодом, - все это благотворно сказывается на работе сердца и легких.

Также здесь есть бромно-соляные и натриевые источники воды, которую используют как для употребления внутрь (при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, почек и мочевыводящих путей), так и для лечебных ванн. В местных санаториях применяются и лечебные грязи (торфяные и сапропелевые), которые оказывают общеукрепляющее и омолаживающее действие.

Что посмотреть. Светлогорск (бывший Раушен) - единственный город бывшей Восточной Пруссии, который полностью сохранил свой довоенный облик. Этот курорт часто сравнивают с Ботаническим садом - деревья и кустарники сюда привезены со всех уголков земного шара.

Любители путешествий найдут для себя на Балтике много интересного. Рядом со Светлогорском находится Куршская коса, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. В самом широком месте коса достигает 4 км, а в самом узком - 380 м. В получасе езды от Светлогорска - Калининград (бывший Кёнисберг). Здесь можно увидеть знаменитый Кафедральный собор (где расположена могила Канта), побывать в музеях Мирового океана и янтаря и послушать органный концерт в областной филармонии им. Светланова.

Крым

Что лечим: бронхолегочные заболевания, болезни суставов

В Крыму - идеальный климат для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и частыми затяжными простудами. Мощный оздоровительный эффект дает уникальное сочетание морского, горного и степного воздуха. Не случайно первый санаторий для больных туберкулезом появился в Ялте. В Крыму спасались от чахотки Антон Павлович Чехов, императрица Мария Александровна и Гала, жена Сальвадора Дали.

Отдых на Южном берегу Крыма будет полезен и пациентам с болезнями сердца. Здесь для прогулок обустроены специальные тропы - терренкуры. Кстати, их маршруты разработал знаменитый профессор Боткин - основоположник лечения местностью (terra - земля и cure - лечить). Врач считал, что подъем в горы укрепляет сердечно-сосудистую систему, активизирует обмен веществ, а созерцание местных красот улучшает эмоциональный фон человека. Результаты лечения оказались настолько успешны, что доктор получил должность лейб-медика Двора Его Императорского Величества и потом много лет лечил представителей царской фамилии.

Пожилым людям с болезнями суставов стоит обратить внимание на Западный берег Крыма, где сосредоточены знаменитые бальнеологические курорты - Саки и Евпатория. В этом регионе находятся соленые озера и лиманы, лечебные грязи которых дают выраженный эффект при возрастных недугах - артритах и артрозах. Курсы грязелечения можно совместить с употреблением минеральных вод, источники которых также находятся на Западном берегу.

Что посмотреть. Лечение в Крыму можно совместить с экскурсиями по полуострову. Его не случайно называют музеем под открытым небом. Здесь можно увидеть генуэзские крепости, пещерные города, дворцы Бахчисарая, Алупки и Ливадии и многочисленные природные достопримечательности - знаменитые бухты Нового Света с разноцветной водой, реликтовые сосны, синие хребты Карадага и символ Южного Крыма - гору Ай-Петри.

Краснодарский край, Мацеста (Сочи)

Что лечим: болезни опорно - двигательного аппарата, заболевания кожи

Своим развитием сочинский курорт обязан Сталину, который страдал сухорукостью и облегчение впервые почувствовал после лечения на горячих источниках Мацесты. После того как врачи порекомендовали проходить такое лечение ежегодно, Сочи был объявлен ударной стройкой.

Впоследствии Мацеста стала главным курортом для пациентов с заболеваниями суставов, опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. Исследования показывают, что растворенный в воде мацестинский сероводород восстанавливает кровоток и подавляет воспалительные процессы в пораженных тканях. После курса лечения исчезают боли в суставах и улучшается их подвижность, нормализуется артериальное давление, проходят запущенные риниты, улучшается состояние десен при хроническом пародонтите. Здешние врачи шутят, что лидеры эпохи застоя своим долголетием обязаны местным горячим источникам.

Горячие сероводородные ванны помогают и при кожных заболеваниях - псориазе, экземе, себорее и возрастных изменениях.

Что посмотреть. Если вы уже побывали на горе Ахун и в Сочинском дендрарии, полюбуйтесь на шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке, погуляйте по Роза Хутор, поднимитесь по канатке на вершину горы Аигба (2200 м над уровнем моря).

Кавказские Минеральные Воды

Что лечим: заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, суставов и позвоночника

Старейший российский курорт расположен в предгорьях Северного Кавказа на высоте 600 - 900 метров над уровнем моря. Здесь насчитывается около 70 источников, которые в сутки дают около 5,5 млн литров воды, о целебной силе которой люди знали с незапамятных времен. Рескрипт «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства» был подписан Александром I в 1803 году.

Отдыхающие пьют минеральную воду в Главной нарзанной галерее Кисловодска. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН/«КП» - Ставрополь

В КавМинВоды традиционно приезжают на лечение люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта - одной из самых частых проблем в пожилом возрасте.

Кисловодск - самый известный курорт Кавказских Минеральных Вод - находится в непосредственной близости от минерального источника «Нарзан». Эту воду часто называют эликсиром здоровья. Благодаря богатому химическому составу нарзан нормализует уровень сахара и холестерина, улучшает работу печени и желчного пузыря. Нарзанные ванны помогают при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и органов кровообращения.

Ессентуки - месторождение вод Ессентуки № 4 и Ессентуки № 17. Лечебная вода (№ 17) назначается при гастритах, панкреатитах, холециститах. Столовая (№ 4) повышает защитные силы организма (что особенно важно в пожилом возрасте) и улучшает самочувствие.

В Железноводске находятся месторождения воды Славянской и Владимирской, которая показана при патологиях почек.

В Пятигорске сосредоточены санатории, которые специализируются на лечении заболеваний позвоночника и суставов.

Что посмотреть. Каждый из городов Кавказских Минеральных Вод находится в окружении гор и лесов. Здесь есть прекрасные тенистые парки с терренкурами, в которых комфортно даже в самую жаркую погоду. Поскольку ездить на воды было модно еще в среде русской аристократии (действие знаменитого романа «Герой нашего времени», например, разворачивается в Пятигорске), здесь можно найти старинные дачи и особняки той эпохи.

Алтай, Белокуриха

Что лечит: болезни сердца, эректильную дисфункцию

Бальнеологический курорт Белокуриха называют жемчужиной Сибири. Он находится на границе равнин и гор, в долине целебных источников с термальной водой, богатой кремнием, азотом, гелием, аргоном и радоном. Конек курорта - радоновые ванны, благотворное влияние которых на сердечно-сосудистую систему выявил еще известный кардиолог А. Мясников.

Еще один лечебный фактор Белокурихи - воздух, насыщенный отрицательными аэронами. Чижевский называл их «витаминами воздуха» и считал, что они способствуют продлению жизни, активизируют иммунитет и помогают сохранить бодрость и энергию в зрелом возрасте. В алтайском воздухе содержание аэронов в 1,5 - 2 раза выше, чем в швейцарском Давосе.

Еще один вид лечения, ради которого на Алтай специально приезжают многие пациенты, - пантотерапия (лечение рогами марала), которое помогает при половом бессилии и эректильной дисфунции. А полноценный секс в зрелом возрасте доказанно способствует продлению жизни.

Что посмотреть. Визитная карточка Белокурихи - канатно-кресельная дорога на гору Церковка, протяженность которой более 2 км. С высоты птичьего полета открывается завораживающий вид на живописную долину, бескрайние поля и предгорье Алтая.

Старая Русса, Новгородская область

Что лечим: бронхолегочные заболевания и болезни нервной системы

Город-курорт в Новгородской области - лучший выбор для тех, кому противопоказаны перелеты, длительные переезды и кому жалко тратить время и силы на акклиматизацию.

Главная достопримечательность курорта - минеральный фонтан, самый мощный в Европе, из которого бьет струя мощностью 72 литра воды в секунду. По сути, это открытый ингалятор, который помогает при многих заболеваниях - в первую очередь при бронхолегочных. На территории здравницы есть озеро с целебной водой, которая поступает прямо из скважины и за сутки дважды обновляется.

Главные лечебные факторы курорта - старорусские минеральные воды и сульфидно-иловые грязи, не имеющие аналогов в мире. Они помогают при нарушениях обменных процессов, болезнях пищеварения, заболеваниях нервной системы.

Что посмотреть. Старую Руссу любил и ценил Достоевский. Он называл ее местом нравственного и физического покоя. Писатель купил здесь дом и приезжал в Старую Руссу ежегодно. Библиографы писателя утверждали, что после отдыха в здешних краях он и создал свои лучшие произведения - «Бесы» и «Братья Карамазовы». Сегодня все желающие могут посетить места писателя.

ВАЖНО

Поддержка для улучшения качества жизни

Количество людей старшего возраста в России, как и во всем мире, растет. Сейчас это почти четверть всего населения, а к 2025 году будет примерно треть, отмечают демографы. При этом людям «серебряного возраста» важно поддерживать здоровье, сохранять способность самостоятельно ухаживать за собой или получать достойный уход, быть независимыми и в то же время чувствовать себя нужными, не брошенными молодым поколением и государством. Чтобы добиться всех этих целей, был разработан федеральный проект «Старшее поколение». Он входит в глобальный национальный проект «Демография» и рассчитан до 2024 года. Разумеется, поддержка для пожилых людей будет сохраняться и дальше, но именно в эти годы должна быть построена и отлажена система для обеспечения здоровья и повышения качества жизни представителей старшего поколения, подчеркивают специалисты.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» создается система долговременного ухода для пожилых россиян. В 2019 году методика отрабатывается в 12 пилотных регионах. В 2020 году к ним присоединятся еще 6 регионов. В 2021 году - еще 6. С 2022 года эту технологию начнут внедрять во всех 85 регионах Российской Федерации.

Главная цель системы - обеспечить предоставление людям, нуждающимся в уходе, сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи в привычной, комфортной обстановке, а также поддержку их семьям.

Принципиальным моментом является оказание помощи с учетом потребности человека и его семьи. Исключаются обезличенные подходы и отрабатываются индивидуальные принципы поддержки: кому-то необходимо помочь в вопросах ухода, например, привлечь сиделку или патронажную службу, кому-то - обучить родственников медицинским и иным навыкам.

Итогом станет создание и отладка современной модели ухода на стыке здравоохранения и социального обслуживания, что, как заключают в Минтруде России, скажется на увеличении периода активного долголетия и продолжительности жизни в нашей стране.