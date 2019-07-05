2019-07-05T01:53:02+03:00
Звезды

Юру Шатунова экстренно прооперировали в столичной клинике

После масштабного гастрольного тура артист оказался на больничной койке [эксклюзив kp.ru]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Юрий на обезболивающих и антибиотиках отработал 4 концерта.Юрий на обезболивающих и антибиотиках отработал 4 концерта.Фото: Личный архив
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Во время недавнего гастрольного тура Юрий Шатунов пожаловался своей команде на резкую зубную боль. Как оказалось, артист простудился, перенес болезнь на ногах, а осложнения выразились в виде ноющей зубной боли. Перед концертом в Новороссийске легендарного артиста осмотрели врачи. Несмотря на боли, певец не стал отменять выступления, мужественно отработал четыре концерта из 37 на антибиотиках и обезболивающих. Боялся подвести зрителей, поскольку в каждом городе кумира 90-х встречали аншлаги. Однако по приезде в Москву 45-летний народный любимец был госпитализирован в одну из клиник. После врачебного осмотра артиста стали готовить к экстренной операции.

- Юрия госпитализировали в Москве 2 июля. В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Была назначена операция на утро четверга. Операция, к счастью, прошла удачно. Юрия оперировали под общим наркозом. Он уже пришел в себя, покушал, чувствует себя хорошо, - успокоил «КП» директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов. - В больнице Юрий, по прогнозам врачей, пробудет еще неделю. А потом перейдет в следующую клинику, удалять этот злосчастный зуб, с которого началось воспаление. Слава Богу, что все сделали вовремя, спасибо врачам.

- Аркадий, медики говорят, когда артист вернется в строй?

- Следующий тур у нас начинается 10 октября. У Юрия уже все расписано на осень и на следующий год. А пока будем заниматься здоровьем.

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Перед концертом в Новороссийске Юрия Шатунова увезла скорая

Звезда 90-х, 45-летний Юра Шатунов, чьи «Белые розы» и «Седая ночь» сводили с ума миллионы девушек страны, сейчас гастролирует по Черноморскому побережью. И везде - аншлаги. В Новороссийске билеты на концерт Шатунова раскупили еще за неделю до начала, в зале не было ни одного свободного места. Но это выступление чуть не оказалось под угрозой. Его могли отменить, если бы не новороссийские медики. За несколько часов до мероприятия у Шатунова сильно заболел зуб, да так, что певцу пришлось вызвать скорую. Об этом перед началом концерта рассказал сам певец (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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