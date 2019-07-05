NASA обнародовало снимок новой загадочной вспышки на Марсе

Уфологи взбудоражены: на официальном сайте NASA они обнаружили снимок с неким светлым объектом. Объект заметен на фоне темных гор, виднеющихся в отдалении. Он попал в кадр навигационной камеры марсохода НАСА "Любопытство" (Mars Science Laboratory Curiosity) 16 июня 2019 года. Уфологов будоражит то, что подобный снимок далеко не первый. То есть, на Марсе систематически что-то сверкает. Или начинает блестеть. Или вспыхивает. Будто бы марсиане сигналят. Или жгут костры. Или пришельцы отсвечивают чем-то своим.

Снимок с "огоньком" вложен на сайте NASA.

Пять лет назад другой «огонек на Марсе» вызвал такой общественный резонанс, что в NASA отважились прокомментировать «феномен».

С разъяснениями выступил Джастин Маки (Justin Maki of NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.)

Одно время Маки считал «огоньки» глюками, вызванными космическими лучами, попавшими в объектив. Не исключал и «солнечные зайчики», которые могли бы посылать отполированные ветром твердые породы. Но потом стал «грешить» на дефект камеры - так называемый «горячий пиксель» электронной матрицы. Мол, он-то и дает засветку. По словам Маки, такой «болезнью» страдает только правая навигационная камера из двух имеющихся на борту «Любопытства».

"Огонек" 2014 года.

В увеличенном виде, "огонек" выглядит светящимся фонтаном.

Еще "огонек" - снимок от 2 апреля 2014 года.

А тут светящийся объект воспарил над горами.

"Огонек" виден на фоне высоких гор.

В самом деле, загадочные «огоньки» появляются лишь на снимках, сделанных правой навигационной камерой (Navcam: Right B). Стало быть, гипотеза о том, что она иной раз барахлит, выглядит вполне здравой Портит ее лишь одно: время от времени та самая правая камера фотографирует еще темные объекты, которые совсем не выглядят происками «горячих пикселей». Один из таких, к примеру, попал в кадр 14 июля 2014 года. Он весьма отчетливо виден на горизонте на фоне горной цепи. Предстает темной полоской, вытянутой горизонтально. Но если увеличить снимок, выложенный на сайте NASA, то под «полоской» становится заметно возвышение - вроде купола. И объект приобретает вид натуральной «летающей тарелки», как мы их себе представляем. Вид сбоку, что называется.

А вот и "тарелка" показалась.

Поверх полоски просматривается смутное затемнение - словно бы от прозрачного купола.

Так где правда? Что там на Марсе сверкает и темнеет? Неужели банальные глюки?