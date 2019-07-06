Российский «Бык» в европейской посудной лавке

Ранее удостоенный главного приза на «Кинотавре» фильм талантливого дебютанта Бориса Акопова - участник второго по значению конкурса «К востоку от Запада», в котором соревнуются, в основном, фильмы стран бывшего социалистического лагеря. Время действия - лихие 1990-е, в которые режиссёр был ребёнком, поэтому ему остаётся воспроизводить их по детским впечатлениям и распространенным о них легендам, мифам и штампам. Хорошо хоть в маленьких российских городах ничего не изменилось, и разруха выглядит аутентичнее некуда. Главный герой, молодой уголовник и бандит по фамилии Быков (отличный молодой актер Юрий Борисов), попадает в переделку, но его вызволяет из «ментовки» криминальный авторитет, исполняющий в ресторане жестокий шансон в память о погибшем в разборках сыне. Он отправляет Быка с его бандой на задание по доставке обидчика, в результате чего на него самого сильно обижаются местные чеченцы, принимающиеся вострить на него свои кусачки и другое смертельное оружие. Любовная линия Быка с юной парикмахершей (Стася Милославская), мечтающей поскорее покинуть родину, подчёркивает его трепетную душу и глубоко вынужденный характер его брутальности. С самого начала понятно, что этот герой - не жилец, что по причине благородства и заботы о семье и друзьях он сам принесёт себя в жертву.

Кадр из фильма «Форман о Формане»

Выдуманные истории всегда проигрывают невыдуманным, вот и в этом году наибольшие баллы по опросам публики ожидаемо или неожиданно набрали документальные фильмы - «Форман о Формане» Хелены Трештиковой и Якуба Хейны и «Паваротти» Рона Хауарда. Хорошо в них уже то, что не надо пояснять, кто их герои. Чешский фильм - потрясающий своей искренностью монолог выдающегося режиссера, автора «Любовных похождений блондинки», «Полета над гнездом кукушки» и «Амадеуса». Авторы так собрали ранее невиданный и неслышанный материал, что возникает иллюзия разговора с Милошем Форманом, как будто бы он сам рассказывает тебе о своей жизни, погибших в концлагерях родителях, нежелании родного отца с ним увидеться, пронесенном через жизнь отвращении от коммунистического режима, попытках обрести свободу. Свою жизнь дважды лауреат «Оскара» справедливо считал чудом. Чудо - не только то, что он сумел пробиться в первый эшелон Голливуда, что не удавалось практически никому из стран соцлагеря. Чудо - и двукратное рождение у него близнецов, от двух разных женщин.

Кадр из фильма «Паваротти»

Фильм Рона Хауарда более традиционен, содержит обилие говорящих голов и бесконечные наплывы на фотографии, но и он захватывает, благодаря масштабу личности своего героя - о таких говорят, что он «больше, чем жизнь». Фильм справедливо воздвигает монумент Паваротти как величайшему певцу современности, Карузо наших дней, лучезарному и легкомысленному гению, вновь приблизившему оперу к широким народным массам и сравнявшегося славой с рок-звездами, точнее превзошедшего их. В фильме уделено внимание его отношениям с менеджерами, сделавшими его рок-звездой (один из них посоветовал ему держать в руках во время выступления белый платок), зарождению идеи концертов трех теноров, его раблезианской витальности, включающей в себя неистовую любовь к спагетти, его обширной гуманитарной деятельности и, конечно, его личной жизни. Хауард берет интервью не только у жены и дочерей Паваротти, но и у его ученицы, оперной дивы Мадлин Рене, с которой он сожительствовал, не разводясь с женой, и у последней любви маэстро, на 34 года его младше. Ватикан запретил им венчаться в церкви, поэтому им пришлось это сделать в опере. И точно, где же еще?