Алина Загитова в новом сезоне выступит в образе Клеопатры в произвольной программе

Российская фигуристка Алина Загитова официально обрела новую произвольную программу на будущий сезон. Она предстанет в этом выступлении в образе Клеопатры! Об этом официально объявил хореограф группы Этери Тутберидзе - Даниил Глейхенгауз, написавший в своем Инстаграме кратко:

- Наконец-то закончили. Новая произвольная программа. Клеопатра.

Музыкальное сопровождение новой программы Алины Загитовой будет богатым. Как написал Глейхенгауз, это будут разные композиции: Питер Гэбриэл – The Feelings Begin, Морис Жарр – увертюра Lawrence d’Arabie, Хатир Хичам – Ramses.

Алина Загитова, стоит отметить, позже других фигуристок группы Этери Тутберидзе объявила о постановке программы на новый сезон. И из-за этого, а у чемпионки мира 2019 был заявлен только показательный номер, появилось немало слухов о возможной паузе Загитовой в профессиональной карьере. Однако же, это никак не подтверждается - Алина уже получила назначения на два этапа серии Гран-При, а теперь же была названа и произвольная программа на грядущий сезон.

В новом сезоне Загитова выступит на этапе Гран-При Франции в Гренобле с 1 по 3 ноября и на турнире NHK Trophy в японском Саппоро с 22 по 24 ноября 2019 года. В прошедшем сезоне, напомним, Алина выиграла чемпионат мира и таким образом собрала коллекцию из всех возможных титулов мирового фигурного катания. Она - победительница финала Гран-При, чемпионка Европы, олимпийская чемпионка и чемпионка мира. У нее - мировые рекорды по сумме баллов в произвольной программе (158,50) и суммарно - 238,43 балла.