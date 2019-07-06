2019-07-06T12:31:34+03:00
Звезды

«Батюшка освятил дом»: Рудковская и Плющенко выгнали из своего особняка привидение

Обряд провёл семейный духовник
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Яна Рудковская и Евгений Плющенко изгоняли из дома привидение, которое поселилось в комнате их сына Саши.Яна Рудковская и Евгений Плющенко изгоняли из дома привидение, которое поселилось в комнате их сына Саши.Фото: Instagram.com
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На минувшей неделе Яна Рудковская пожаловалась в Инстаграме на странные явления в своём загородном доме.

- На семейном совете мы обсуждали, что же нам делать, — написала в своём блоге Яна Рудковская. — На 3 этаже начали происходить странные вещи: внезапно резко открывается ночью дверь в комнату нашего сына Саши, которую можно открыть, только сильно нажав на ручку двери, кричит диким смехом игрушка в гардеробной (которую мы так и не обнаружили, у нас и игрушек-то таких нет со смехом). И игрушка ли это была!?

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Я редко хожу на шоу,но это точно лучшее что я видел!Стильно и так душевно можешь только ты!
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Няня Саши пожаловалась, что чувствует присутствие кого-то постоянно, как-будто кто-то ходит рядом, странные шумы и звуки. Часы показывают неправильное время. То останавливаются, то снова идут, хотя батарейки меняем постоянно. Саша уже 3 месяца боится подниматься один на 3 этаж и тоже говорит, что слышит звуки странные и чувствует, что кто-то присутствует. Я в жизни в такие вещи не верила, как и Евгений (Плющенко), но мы решили вызвать батюшку освятить дом. У нас дома много антиквариата, в том числе старинных зеркал на 3 этаже. Возможно, с этим ещё связано.

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А у нас с Панчо законный выходной
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Саша помог в изгнании «полтергейста»

После визита батюшки в доме Плющенко странные вещи прекратились. Об этом нам рассказала в эксклюзивном интервью супруга двукратного олимпийского чемпиона Яна Рудковская.

- Нам помог освятить дом отец Дмитрий, который нас венчал с Женей,-говорит «Комсомолке» Яна Рудковская. - Саша ему помогал, все рассказал, показал. Отец Дмитрий провёл в нашем доме три часа. Пока все нормально. Полтергейст пропал.

- А может вас разыграл кто-то? - уточнили мы у Яны.

- Разыграть нас точно никто не мог,-утверждает продюсер.-Весь наш персонал может мои слова подтвердить. Пока загадывать не буду. Но антиквариат не планирую убирать.

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Яна Рудковская и маленький Саша
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ИСТОЧНИК KP.RU

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