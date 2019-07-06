На встречах с избирателями Порошенко нецензурно выражался в адрес сторонников Шария

Петр Алексеевич Порошенко, еще занимая пост президента Украины, нередко удивлял зрителей и слушателей его выступлений своей фрагментарной неадекватностью. То ему начинался мерещиться ввод российских войск на Украину, то он тряс обложками российских паспортов или куском жести в ходе выступлений на международных форумах, то начинал сверхактивно жестикулировать или пытаться передать мысль мимическими усилиями. Но после поражения на выборах в борьбе с Владимиром Зеленским за президентское кресло даже эпизодическая адекватность оставила бывшего главу Украину.

Пользуясь тем, что во власти осталось еще очень большое количество его протеже, Порошенко старается навредить победившему Зеленскому, как только и где только можно. Тут и история с демаршами МИД Украины и его главы, и бойкотирование Верховной радой инициатив нового президента, который и сам по себе, похоже, не очень дееспособен. Но бороться с Зеленским Порошенко уже не может, ему он проиграл. Единственное, что ему остается – борьба на парламентских выборах. Однако, похоже, его так подкосила борьба, что Петр Алексеевич совершает поступки, которые не согласуются с его статусом, пусть и бывшего, но какого-никакого президента какой-никакой страны.

На предвыборный митинг партии Порошенко в Каменец-Подольском пришли не только сторонники экс-главы Украины, но и украинцы, симпатизирующие блогеру Анатолию Шарию, сильно испортившему президентскую кампанию Порошенко. Символом их симпатии блогеру стали воздушные шарики, которые они держали в руках. Они не кричали оскорблений в адрес Порошенко, не пытались заглушить его слова, просто держали шарики. Но этого бывший глава государства стерпеть уже не мог.

- Вчера наша команда отменила регистрацию Шария – кремлевского ублюдка, который нанимает за 30 сребренников таких молодых людей, - разразился бывший президент со сцены потоком обвинений и оскорблений. И продолжил. – Не стоит мужчине, которому исполнилось 20 лет, выходить на борьбу с шариками. Отпустите шарики! Помогите им отпустить шарики. Мужчине в таком возрасте надо служить в армии, а не с шариками стоять.

Нормальный уравновешенный человек проигнорировал бы и шарики, а тему Шария, и просто не обратил бы на своих противников внимания. Но это нормальный. Только на сцене стоял не нормальный человек с устойчивой психикой и здравым смыслом, а Порошенко, который, чем дальше, тем больше зацикливался на ненавистных ему объектах.

- А вот смотрите, рядом с ним стоит охранник, - продолжил Порошенко. – Поднимите руку! Вот это за кремлевские деньги они нам нанимают таких ***, – не обращая внимания на присутствующих мам с детишками выругался экс-президент, употребив нецензурный термин, означающий то же, что и ублюдков, незаконнорожденных детей. И сразу заклеймил противников. – Ганьба вам! Шарию – Ганьба!. Ганьба! Ганьба! Шарию!

- А теперь слушайте, как встречают Порошенко! - прокричал Порошенко в микрофон и сам себе начал скандировать. - Порошенко! Порошенко!

Поле того, как собравшиеся достаточно жиденько подхватили его скандирование, Порошенко расчувствовался.

- Браво! Благодарю! – заявил он со сцены, но вновь переключился на супротивников. – И вот такие хлопцы, которые в 20 лет играются с шариками, пришли сюда не для того, чтобы защитить украинцев. Поскольку их так называемый лидер сидит уже давно в Москве, финансирует деньгами, украденными из Украины, деньгами из Кремля вот таких негодников. Они бегают за нами. Для чего? Чтобы расколоть нас, чтобы снять и потом показать в ютубе, что мы не едины, но ничего у них не получается. Потому что он один, как перст, а нас – тысячи и тысячи.

- Закончите вы тем, что вас побьют эти люди, - обратился Петр Алексеевич со сцены к противникам, показывая на «этих людей» – своих сторонников. - Единственное, чем вы пользуетесь – это нашей добротой, открытостью, европейскостью, вежливостью.

Мат, угрозы – наверное, это единственное, что осталось Порошенко с его неадекватностью. Публичная истерика за пределами всего разумного. И непонятно, он окончательно свихнулся от угроз российского вторжения в собственных мозгах или, наконец, сбросив тяжкий груз президентства, стал самим собой? Двигаясь по накатанному им самим пути, Порошенко вскоре, похоже, останется единственным человеком, который будет с радостью скандировать свою фамилию.

Будущий, если уже не в настоящем, пациент психиатрической лечебницы. И это вот его 5 лет поддерживала вся «цивилизованная» Европа?

P.S. Интересно все же, какие деньги украл блогер Шарий у Украины, и не подаст ли он за это обвинение на Порошенко в суд? Особенно на фоне информации от много знающих источников, что сам Порошенко за последний месяц обналичил в подконтрольном ему банке 34 миллиона долларов на протяжении последнего месяца.