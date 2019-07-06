Американцы готовят меч, чтобы разрубить «карабахский узел»

ФАЛЬШИВОЕ ПИСЬМО

В армянском сегменте Всемирной сети очередной скандал – все обсуждают фейковое письмо премьер-министра Никола Пашиняна генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Если бы оно было настоящим, то стало бы чуть ли не главной сенсацией нынешнего года не только на пространстве СНГ. Потому что в нем якобы глава правительства Армении обещает в ближайшее время вывести армянские войска из непризнанного Нагорного Карабаха для сближения с НАТО.

- Основным препятствием на пути сближения Армении и НАТО является присутствие армянских войск на спорных с Азербайджаном территориях. Это препятствие будет устранено в течение года, - якобы обещает Пашинян Столтенбергу. - В рамках разработанного плана по выводу вооруженных сил Армении из зоны конфликта и передаче контроля над территориями азербайджанской стороне будет предложено вынести на всенародный референдум вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки Ереваном Нагорного Карабаха.

Это не просто фейк, а дважды или трижды, или даже фейк в квадрате. Сразу по двум, как минимум, причинам. Первое – напиши Никол Пашинян такое генсеку НАТО или еще кому, это стало бы последним днем его руководства страной. На дыбы встал бы не только Карабах, а и вся страна. И второе – у Армении нет своих войск в непризнанной республике. На линии обороны стоят части и подразделения карабахской армии. А армянские войска находятся на территории Армении, пусть и в непосредственной близости к границе.

То, что такого письма в реальности не было, и кто-то просто запустил злонамеренный фейк под видом утечки, журналистам подтвердили и в Службе национальной безопасности Армении, и в МИД страны. Но кто это сделал, так и не смогли сказать. Эксперты, анализировавшие текст письма, уверены, что «ноги» этого фейка, как и многих других, в последние недели буквально наводнивших соцсети Армении, растут из-за пределов страны.

ПЛАН США: МИР В ОБМЕН НА ТЕРРИТОРИИ

Можно, конечно, предположить, что за провокацией стоят определенные силы в соседнем Азербайджане. Но Баку вряд ли хочет обострять отношения с Ереваном, а уж, тем более, провоцировать новую войну, когда на территории члена ОДКБ Армении российская военная база, а Москва гарантирует суверенитет Еревана. Зато совершенно точно есть одна сторона, которой нынешний неспешный процесс мирного урегулирования карабахского конфликта равносилен посыпанию соли на открытую рану. И ни для кого не секрет, что это США. Реализуя концепцию окружения России кольцом враждебных государств, Вашингтон пока не смог достичь желаемого с Белоруссией – все остальное у него на западной границе РФ получилось – Польша, страны Балтии, теперь вот Украина… И пока не может добиться своих целей в пространстве от Черного моря до Каспия. Некоторая удача сопутствовала американцам в отношении Грузии. А вот с Арменией и Азербайджаном не получается. В первую очередь, из-за конфликта в Нагорном Карабахе. И пока он остается неурегулированным, все, что одной из сторон будет восприниматься положительно, у другой вызовет резко отрицательную реакцию. А ведь построение такого пояса позволит США выстроить враждебный фронт не только по отношению к России, но и к Ирану.

А потому для Вашингтона, что уже не раз было озвучено официальными лицами, нынешний формат переговоров Еревана и Баку по вопросам Степанакерта является тупиковым. Американцы предлагают другой вариант – «мир в обмен на территории». Быстро, дешево, сердито. Конечно, кому-то придется проиграть и утереться. Но главный камень преткновения будет убран с пути. И победитель добровольно встанет в упряжку США из чувства признательности. А побежденный – в надежде на будущие преференции или его к этому просто принудят. Главное, что Карабах, как предмет незавершенного спора, перестанет существовать. Этот план полностью укладывается и в рамки новой концепции стратегии США «по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» в Европе, Евразии, центральной Азии и других регионах мира, особенно на постсоветском пространстве, которую буквально накануне озвучил глава американского правительственного агентства по международному развитию (USAID), деятельность которого в Рф запрещена, Марк Грин. Концепция, по его словам, «отвечает на вызовы, связанные с негативным влиянием Кремля, путем создания экономической и демократической устойчивости стран, на которые оно направлено» (ознакомиться с документом можно на сайте агентства).

СТРОПТИВЫЙ СТЕПАНАКЕРТ

Вот только для этого, по мнению американских политиков и экспертов, необходимо вернуть Степанакерт в процесс урегулирования со статусом полноценного переговорщика. Странным образом чаяния Вашингтона в этом вопросе практически полностью совпадают с позицией Никола Пашиняна. Аргументация премьера Армении здесь проста и логична: он не может говорить за Нагорный Карабах, потому что это отдельная республика, а Армения не является страной-участником конфликта. Как заявил Пашинян автору этих строк в начале нынешнего лета: «Если признаете Нагорный Карабах частью Армении, о’кей, я готов тогда говорить от его имени. В любом другом случае Степанакерт должен говорить сам за себя».

Для США же голос Степанакерта важен лишь для того, чтобы обеспечить его согласие на американский план действий. Тогда и Еревану будет нечего возразить, исходя из той же логики самого Пашиняна. Казалось бы, здесь нечего опасаться, ведь нынешний глава НКР Бако Саакян занимает недвусмысленные позиции отстаивания суверенитета и государственности республики. Но уже в следующем году в Нагорном Карабахе пройдут выборы президента, а с подачи американцев ультрадикалы в Армении и «соросовские» структуры и в Ереване, и в Степанакерте стали все чаще заявлять, что нынешнее руководство НКР слишком пророссийски настроено, чтобы защищать армянские интересы. Особенно педалируют эту тему лидеры праворадикальной партии «Сасна Црер» («Сасунские храбрецы») во главе с Жирайром Сефиляном, имеющим тесные связи не только со структурами Сороса, но и более конфиденциальными, не стремящимися к чрезмерной публичности партнерами. Вашингтону очень бы пригодилось более лояльное к нему и более «договороспособное» руководство в Степанакерте. И есть потенциальная возможность поменять нынешнее на такое.

Практически параллельно в окружении самого Пашиняна теми же выпускниками структур Сороса всячески пестуются идеи о продвижении во власть в НКР на предстоящих выборах кого-либо из его протеже. С подачи или без оной со стороны американцев, в угоду этим настроениям премьер-министр Армении всячески углубляет конфликт с нынешним руководством НКР. И, кстати говоря, преследование экс-президента Кочаряна, которое может иметь в основе и личные мотивы, очень убедительно играет на углубление раскола. Вспомним хотя бы, что Бако Саакян лично в суде поручился за бывшего президента и внес денежный залог, но суд спустя несколько недель отменил принятое решение и, тем самым, фактически нанес главе НКР чуть ли не личное оскорбление. Получается, что политиков, обязанных в нынешних обстоятельствах стоять спиной к спине, растаскивают и науськивают друг на друга в интересах третьей стороны. На нынешний Ереван обижены и нынешний глава полиции Карабаха, и бывший секретарь Совбеза НКР, и многие другие, причем, как непосредственно карабахские политики, так и из числа армянской оппозиции, связанной с НКР.

ЭМОЦИИ В ПОЛИТИКЕ - ОПАСНАЯ ВЕЩЬ

Из окружения Пашиняна доходят сведения, что ему советуют, в случае провала его протеже на выборах в Карабахе, использовать ту же технологию прихода во власть, которой он воспользовался сам. А именно – устроить в Карабахе «бархатную революцию», вплоть до организации массовых уличных протестов и более жестких, если потребуется, акций неповиновения. Только вот, с учетом всего, сказанного выше, есть большие сомнения в том, что, увенчайся эта затея успехом, победитель отнесет «ключи от Карабаха» в Ереван, а не, например, в Вашингтон.

И в свете этого расклада наиболее вероятно, что фейк с письмом и многие другие фейки, которые были, есть и еще наверняка будут, призваны спровоцировать еще больший раскол между армянским и карабахским руководством. Чтобы, в идеале, дошло вплоть до «развод и девичья фамилия» и «забирай свои игрушки». Или чтобы хотя бы эмоциональный Никол Пашинян сорвался и переступил черту, за которой нет возврата к примирению и нормальным отношениям с руководством Нагорного Карабаха.