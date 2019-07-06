Муж Лолиты может оспорить брачный договор

Грядущей осенью браку 55-летней Лолиты Милявской и 43-летнего тренера по сквошу Дмитрия Иванова исполнилось бы 10 лет. Однако на минувшей неделе супруги объявили о разводе.

— Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться, чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, — написала певица в своем Инстаграме. — У меня был замечательный молодой муж. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. Всем, кто будет писать гадости — в обиду его не дам! Пожалуй, все. Статус «свободен». Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой!

lolitamilyavskaya Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться.

— Так бывает в жизни, что отношения заканчиваются, — объяснился в своем Инстаграме Иванов. — Ты понимаешь в какой-то момент, что отдаляешься от любимого человека...

Почему так происходит? У всех причины разные. Наши отношения всегда были открытыми и честными!

Поэтому я считаю, что и закончиться эти отношения должны именно так.

Глядя в глаза друг другу, честно признаться, что точка.

Конечная станция. Стоп. Пересадок и остановок больше нет!

И ты делаешь шаг… Но впервые за 9 лет не навстречу. Лола, спасибо за всё!

ivanovsport Так бывает в жизни ,что отношения заканчиваются....Ты понимаешь, в какой-то момент ,что отдаляешься от любимого человека...

Певица в ответ грустно пошутила: «Похоже на надгробную речь!» А поклонников заверила: «Если вы намекаете на нашу с Димой разницу в возрасте, то это не та причина! Можете не верить, но любовницы у него нет!» Друзья Лолиты говорят, что артистка и ее супруг тяжело переживают разрыв.

Переживает за подругу и балерина Анастасия Волочкова.

— Люблю Лолиту и надеюсь, что у нее все будет хорошо. Она сильная, красивая женщина, — сказала «КП» артистка. Если все же дело дойдет до развода, певица подстраховала себя брачным контрактом. Все-таки как-никак пятый раз замужем. — Подобные соглашения — необходимость, — говорила в прошлогоднем интервью «Комсомолке» Лолита. — Бывает, люди, несмотря на детей и прожитые вместе годы, начинают вырывать друг у друга детские кроватки, пеленки, я уж не говорю о квартирах и машинах. Я, уходя из семьи, по дурости что-то там отдавала своим мужьям. Так глупо поступать я не рекомендую. Отдавать свое из гордости — это ненормальные амбиции. Мой контракт касается исключительно имущественных претензий: все, что было до свадьбы нажито каждым, и то, что куплено в браке на фамилию каждого из нас, так и остается личной собственностью. И еще наш юрист учел перепланировку: тот, кому не принадлежит жилплощадь, имеет право на возмещение суммы, затраченной на ремонт. Однако юристы говорят, что брачный контракт в нашей стране — вещь не такая уж и надежная. Мол, его, как любой документ, можно оспорить, и тогда Лолите и ее мужу придется делить не только две московских квартиры певицы, дачу в Подмосковье, дом в Болгарии и апартаменты в Бургасе, но и ее счета. — Безусловно, наличие брачного договора изменяет законный режим имущества супругов, позволяет отойти от равенства долей, — объяснил «КП» адвокат Роман Лоторев. — То есть сам по себе договор уже подразумевает, что то имущество, которое в нем указано и записано на конкретного супруга, является его личной собственностью. Соответственно, при расторжении брака оно не подлежит разделу, если по каким-то причинам брачный договор не будет признан недействительным. С точки зрения закона брачный договор является гарантией, что имущество, которое он покупал на свои деньги, останется при нем, а не будет разделено в равных долях. Расторжение брачного договора допускается, если супруг Лолиты скажет в суде, что заблуждался при подписании договора, не понимал значения своих действий или страдал каким-либо заболеванием или психическим расстройством, не мог отдавать отчет своим действиям. Более выгодно на сегодняшний день заключать не брачный договор, а соглашение о разделе имущества, поскольку семейный кодекс не предполагает оспаривание данного соглашения в отличие от брачного договора. Впрочем, друзья Лолиты уверены, что ее бывший супруг вряд ли пойдет в суд. Мол, несмотря на разницу в возрасте, он действительно любил певицу, у них был счастливый брак.

Плюс ко всему друзья певицы заверили «КП», что ни она, ни ее супруг пока не подали документы на развод. Так что шанс на примирение все-таки есть.