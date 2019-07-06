2019-07-06T18:49:42+03:00
В мире

Английскую королеву рассмешили пчелы

По Сети гуляет забавный снимок со смеющейся Елизаветой II
Ася ХОВАНСКАЯ
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Посети гуляют снимки смеющейся королевы Елизаветы. Фото: SIPA/East NewsПосети гуляют снимки смеющейся королевы Елизаветы. Фото: SIPA/East News
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По Сети сейчас гуляет снимок королевы Елизаветы II отнюдь не протокольного вида: глава престола как всегда элегантна, но вот на ее лице в кои веки отразились неожиданные эмоции - видно, что она сдерживает хохот, проходя мимо высокого гренадера.

Некоторые пользователи уже попытались найти здесь романтику: мол, это 98-летний принц Филипп переоделся, чтобы развеселить свою 93-летнюю жену. Какие чувства в таком возрасте и прочие охи-вздохи.

Оказалось, никакой романтики. Но от этого история менее интересной не стала.

Оказывается, королеву насмешили пчелы, поселившиеся в Виндзорском дворце. Фото: SIPA/East News

Оказывается, королеву насмешили пчелы, поселившиеся в Виндзорском дворце. Фото: SIPA/East News

В апреле 2003 года (да-да, этому снимку аж 16 лет, но Ее Величество не меняется) Виндзорский дворец атаковали невесть откуда взявшиеся пчелы. Прямо во время смотра гренадерских караульных. Наглые насекомые даже приземлились на стульях, предназначенных для гостей. А королевский пчеловод, пытаясь их прогнать, сохранил в такой форс-мажорной ситуации чувство юмора: "Королева пчел оставила свой улей и решила поискать новое жилье. Она нашла стул и позвала туда всех своих подчиненных!".

Ну, королева и прыснула со смеху от всей этой ситуации.

Вот такой английский юмор...

ИСТОЧНИК KP.RU

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