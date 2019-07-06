Пельш назвал неожиданную причину развода Барановской и Аршавина

Валдис Пельш стал гостем Юлии Барановской. Основной темой беседы стал раздельный отдых супругов. Телеведущий заявил, что в последнее время они с женой предпочитают отдыхать раздельно друг от друга. Ведущая с ним не согласилась, заявив, что если отпуск, к примеру, всего один в году, то муж и жена должны проводить его вместе. Иначе их отношения зайдут в тупик.

Между знаменитостями завязался спор. В результате Пельш неожиданно озвучил свою версию, почему рухнул брак Юлии с футболистом Андреем Аршавиным. "Вот Андрей ненавидел экскурсии в отпуске, а Юля их обожала. Теперь мы все знаем, чем закончился такой их совместный отдых. Они отдыхают раздельно друг от друга", - заявил Валдис Пельш в эфире шоу "Все к лучшему" на "Русском радио".

По его словам, у каждого человека есть свои интересы. Сам Пельш не видит в этом ничего негативного и уверен, что не стоит мешать друг другу отдыхать. "У женщины какой последний аргумент, когда муж хочет куда-то уехать? Она начинает цепляться за ногу. Но так делать не стоит", - сказал он.

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По словам телеведущего, ему удается с супругой находить точки соприкосновения по спорным вопросам. Так, Валдис Пельш уже много лет без ума от парашютного спорта. Артист настолько им увлечен, что даже его супруга совершила несколько прыжков.

А не так давно звездный телеведущий участвовал в экспедиции в Антарктиду. "У нас был запас продуктов на 50 дней. В итоге мы прошли весь путь за 34 дня. Жена мне сразу сказала, что не будет сидеть дома, раз я поехал в отпуск отдельно от нее. Она с детьми собрала вещи и уехала в Испанию. Надо сказать, что она влюбилась в эту страну. Такое вот у нас произошло разделение интересов", - заявил Пельш.

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По словам артиста, в раздельном отдыхе есть свои плюсы. "Люди очень скучают друг по другу. Я считаю, что секс все цементирует. Активная половая жизнь должна быть. Главное, чтобы после отпуска не привезти с собой венерическое заболевание", - отшутился ведущий.

Отметим, Валдис Пельш женился на Светлане Акимовой в декабре 2006 года. Пара воспитывает троих детей - двух сыновей и дочь.