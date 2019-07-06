Наталья Катаева (Мордюкова), художник по костюмам: Когда Нонна и Слава Тихонов развелись, я помогала его второй жене - Тамаре - шить свадебное платье

Народная артистка СССР Нонна Мордюкова ушла из жизни 6 июля 2008 года. Похоронена Нонна Викторовна на Кунцевском кладбище рядом с сыном Владимиром Тихоновым. Отец Владимира - знаменитый "Штирлиц" - любимый народом киноартист Вячеслав Тихонов.

История жизни этой великой актрисы была богата замечательными ролями. Но не менее захватывающей и драматичной была и сама жизнь этой необыкновенно яркой, самобытной, невероятно талантливой женщины.

Каждый год в этот день друзья, почитатели великой актрисы и её родственники - а у Нонны Викторовны большая семья - три сестры и два брата - приходят к погосту почтить её память. И обязательно всплывают в памяти все новые эпизоды из её биографии, трогательные, а подчас и драматические подробности большой и сложной жизни её самой, семьи, друзей.

Сестра народной артистки СССР Нонны Мордюковой Наталья КатаеваФото: Евгения ГУСЕВА

Вспоминают созданные ею образы, делятся чувствами, впечатлениями, воспоминаниями... Кажется, уж давно все написано, рассказано, пересказано и даже проанализировано, а нет, вдруг выскочит какая-то новая деталь, и в который раз образ человека начинает играть новыми красками.

Мы с Натальей Викторовной Катаевой (Мордюковой в девичестве, родной сестрой Нонны Викторовны) уж, наверное, раз сто говорили о её великой сестре. Разговоры эти - и обстоятельные, и мимолетные, почти на бегу, были опубликованы в "КП". А начали говорить в этот раз - и вот они, новые нюансы.

Наталья Катаева (Мордюкова), родная сестра Великой актрисы, художник по костюмам: «Когда Нонна и Слава Тихонов развелись, я помогала его второй жене - Тамаре - шить свадебное платье» 00:00 00:00

- Вы рассказывали, что Нонна Викторовна была такой великодушный человек, что даже после развода Вячеслав Тихонов к ней обращался, просил, чтобы подсказала, как играть княза Болконского (в экранизации романа "Война и мир", созданной великим режиссером Сергеем Бондарчуком - Авт.)

Нонна Мордюкова ушла из жизни 6 июля 2008 годаФото: Личный архив

- Да, было такое. Слава очень волновался, не мог найти тональность сцены.

- А вы рассказывали ещё, что она нормально отнеслась ко второму браку Тихонова

- Да! Тамара (вторая жена Вячеслава Тихонова. - Авт.) даже мне звонила, просила помочь подобрать ткань на свадебное платье.

- Вы же художник по костюмам! А как Нонна Викторовна к этому отнеслась, к тому , что вы поддерживали контакт и с Вячеславом Васильевичем, и с его будущей второй женой?

- Нормально! Она же сама от него ушла, разлюбила.

- И вы помогли невесте готовиться к свадьбе?

- Конечно! Я даже устроила её шить свадебное платье к себе на телевидение, в пошивочный цех. И мы с Петей были у них на свадьбе. В ресторане "Прага".

- С Петром Катаевым,телеоператором? (Пётр Катаев, муж Натальи Викторовны, снимал знаменитый сериал "Семнадцать мгновений весны" - Авт.)

- Да! Они же дружили со Славой.

Кадр из фильма "Родня"

- После "Семнадцати мгновений"?

- Не только. Они ездили на футбол. Оба болельщики "Спартака". Они и меня иногда брали. Я тоже болела там вовсю. Как меня возьмут, так "Спартак" выигрывает. Так они ещё и в определенном порядке рассаживались - для меня особое место. Считали, что если сядем по-другому, то команда проиграет.

- А Нонна Викторовна приветы бывшему мужу через вас не передавала?

- Нет, она этого не понимала.

- Дистанцию держала?

- Не было желания. Разошлись так разошлись. Даже...Да она забывала о нем.

- Вот так вот..

- Да у неё ж другая жизнь была. Этот красавец Андроникашвили... (Сценарист, прославившийся, главным образом, благодаря своим романам с Людмилой Гурченко и Нонной Мордюковой. - Авт.) Из-за него она и ушла.

- Вот оно что...

Кадр из фильма "Русское поле"

- Вы знаете, я вам скажу, у Нонны была большая любовь, которую мама запретила сохранять в себе. А она все равно её хранила в сердце. У неё была любовь с Герасимовым (Сергей Герасимов, режиссёр, классик советского кино.- Авт.). Он же приезжал к нам на Кубань, просил у мамы руки Нонны. А мама сказала ей: "Или я, или он. Если он, значит, забудь о своей матери". Они года четыре тайно встречались, потом все-таки она от этого устала. Кто-то передал Славе, что они встречались. Он ей ночью скандал устроил, даже ударил её, у неё синяк был под глазом.

- Слава ударил?

- Да. У них с Нонной уже отношения трещину дали. Он же маме записку писал: "Если Нонна меня оставит, я брошусь под поезд. Повлияйте, Ирина Петровна". Это была такая трагедия!

- А Нонна Викторовна - "оттуда", где она сейчас, а она за облаками - не поругает вас за то, что вы это рассказываете? А мы - записываем и вот сейчас все опубликуем?

- Нет, не поругает, потому что я говорю о любви, которая в ней была всегда. Когда её спрашивали журналисты, а вы влюблены? Она всегда отвечала: "Да я всегда влюблена, только не скажу, в кого. Это глубоко в сердце".