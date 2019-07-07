2019-07-07T08:35:58+03:00
Спорт

Аргентина в пятый раз в истории выиграла бронзу Кубка Америки по футболу

В поединке за 3-е место команда Месси выиграла у Чили со счетом 2:1 [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Аргентина - с бронзой.Аргентина - с бронзой.Фото: REUTERS
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Футболисты сборной Аргентины добились успеха в матче за 3-е место очередного розыгрыша Кубка Америки. На стадионе "Коринтианс" в Сан-Паулу аргентинцы выиграли у команды Чили со счетом 2:1. Именно эти две сборные в 2015 и 2016 годах играли в финале прошлых розыгрышей Копа Америка, а теперь же спорили только за "бронзу". И если до этого дважды побеждали чилийцы, то теперь успех оказался на стороне аргентинцев.

На 12-й минуте поединка счет открыл Серхио Агуэро. А на 21-й Паоло Дибала удвоил преимущество команды Аргентины. Во втором тайме сборная Чили смогла отыграться благодаря голу Артуро Видаля на 59-й минуте поединка.

При этом, в этой игре не обошлось без скандала. На 37-й минуте поединка судья показал аж две красные карточки. За драку были удалены капитаны сборных Аргентины и Чили - Лионель Месси и Гари Медель.

Месси после этого инцидента внутренне оскорбился. Для него это удаление - второе в профессиональной карьере, до этого он получал красную карточку в 2005 году. И отказался выходить на церемонию награждения бронзовыми медалями Кубка Америки.

Аргентина после этой победы в пятый раз выиграла бронзовые медали Кубка Америки. А всего же в их активе - 14 побед в розыгрыше почетного трофея. А вот команда Чили дважды выигрывала трофей - в 2015 и 2016 годах.

В воскресенье, 7 июля, в финальной игре Кубка Америки 2019 сыграют сборные Бразилии и Перу. Бразильцы четыре раза принимали Копа Америка и выиграли все эти турниры. А на пятый раз уже дошли до финала.

Матч Бразилия - Перу пройдет сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.

06.07.2019 Аргентина - Чили - 2:1. Обзор матча за 3-е место на Кубке Америки.Видеообзор матча за 3-е место Кубка Америки по футболу 2019 Аргентина - Чили

ИСТОЧНИК KP.RU

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